(AGENPARL) – mer 07 luglio 2021 Davide Bordoni (Lega-Salvini Premier):

BORDONI – INCOMPRENSIBILE INTERVENTO X MUNICIPIO SU ACCORPAMENTO SCUOLE – La scuola materna Aurora in via Giuliano da Sangallo verrà chiusa per accorparla al limitrofo plesso Noi Arcobaleno, di via Visconti. Incomprensibile intervento del Municipio nel piano di ridimensionamento della rete scolastica del Comune di Roma: In questo modo si priva il territorio di un’ autonomia scolastica nella scelta da parte delle famiglie e si adottano criteri di razionalizzazione penalizzanti dato i volumi maggiori e gli ampi spazi esterni ben alberati della Scuola materna Aurora.” Così il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni che aggiunge: “Ho presentato una interrogazione alla sindaca per sapere se la scelta di procedere alla chiusura della Scuola materna Aurora risulti fondata, inoltre restano da chiarire i motivi per cui l’Amministrazione, nonostante gli elementi propendano per l’eventuale chiusura del plesso Noi Arcobaleno opti per la chiusura della materna Aurora. Mi auguro che si tratti di meri errori materiali, ma sono a dir poco esterrefatto che ci si intrometta nella rete scolastica del Comune senza spiegarne le ragioni. Ovviamente chiederemo le argomentazioni, ma soprattutto la possibilità di rettifica.” Così in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni

