(AGENPARL) – lun 04 marzo 2019 OSTIA – CONTROLLI DEI CARABINIERI SUL LITORALE E NELL’ENTROTERRA. 4 PERSONE

ARRESTATE.

OSTIA – Rimane alta l’attenzione dei Carabinieri del Gruppo di Ostia sul

fronte della prevenzione e della repressione dei reati in genere.

Nelle ultime ore di controlli, i Carabinieri hanno arrestato 4 persone e

denunciate altre due.

Nello specifico, ad Acilia, i Carabinieri hanno fatto scattare le manette ai

polsi di un 53 enne con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di

sostanze stupefacenti. L’uomo è stato fermato dai militari in un posto di

controllo, a bordo della propria autovettura, e da subito il suo

atteggiamento ha insospettito gli operanti. Perquisito il veicolo, i

Carabinieri hanno rinvenuto numerose dosi di marjiuana, nascoste nel

cruscotto, pronte per essere spacciate. L’uomo è stato posto agli arresti

domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

A Casal Lumbroso, invece, una “gazzella” dei Carabinieri ha incrociato

un’autovettura con a bordo due persone che, alla loro vista, hanno

accelerato nel tentativo di sottrarsi ad un eventuale controllo. I militari

si sono lanciati al loro inseguimento diramando l’avviso di ricerca alla

Centrale Operativa. L’auto con a bordo i fuggitivi, tallonati nella fuga,

dopo una lunga corsa protrattasi tra via della Pisana, Grande Raccordo

Anulare, via Pontina, via dell’Acqua Acetosa e via Tuscolana, ha raggiunto

la stazione della fermata metro “Anagnina”. Qui, abbandonata l’auto, hanno

inutilmente tentato la fuga a piedi, ma sono stati subito raggiunti dai

Carabinieri. Dai successivi controlli, è risultato che i due erano anche

gravati da numerosi precedenti. Accompagnati nelle camere di sicurezza della

caserma con l’accusa di “resistenza a pubblico ufficiale”, sono in attesa

dell’udienza di convalida.

A Casal Palocco, i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione

all’ordinanza di sospensione della detenzione domiciliare e ripristino della

custodia cautelare in carcere, emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Roma,

nei confronti di una donna di 64 anni, già sottoposta agli arresti

domiciliari per reati contro il patrimonio. Il provvedimento nei confronti

dell’arrestata è scaturito dopo la denuncia da parte dei Carabinieri che

l’hanno identificata quale autrice di un furto messo a segno la scorsa

settimana in una farmacia di Ostia.

ROGHI TOSSICI – INCENDIANO CUMULO DI RIFIUTI SPECIALI, DUE 51ENNI DENUNCIATI

DAI CARABINIERI

Nell’ambito della stessa attività, i Carabinieri di Ponte Galeria hanno

denunciato a piede libero due persone per combustione illecita di rifiuti. I

militari, transitando in via di Ponte Galeria, hanno notato una densa

colonna di fumo alzarsi da una zona nelle vicinanze. Individuata l’origine

della coltre nera, i Carabinieri hanno sorpreso due persone, un italiano e

un cittadino romeno entrambi di 51 anni, mentre stavano alimentando

l’incendio appiccato ad un cumulo di rifiuti speciali accatastati nel

parcheggio di una cooperativa di autotrasporti, composti perlopiù da scarti

di materiale ferroso e plastico. I Carabinieri hanno messo in sicurezza la

zona e hanno denunciato i due 51enni.

040319