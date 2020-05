OSPEDALE MUGELLO, DONATA DAL COMITATO “NEL BORGO” UNA POLTRONA PER MIGLIORARE IL COMFORT DELLE NEOMAMME

(AGENPARL) – lun 25 maggio 2020 In allegato foto del personale del reparto e la poltrona e l’oftalmoscopio donati

Ospedale del Mugello, donata una poltrona per migliorare il comfort delle mamme durante l’allattamento

Dal Comitato “Nel Borgo” anche un oftalmoscopio. La direzione e la Pediatria ringraziano con una lettera

lunedì 25 maggio 2020

Firenze – U na poltrona per facilitare l’allattamento al seno e un oftalmoscopio per lo screening della cataratta congenita. Le due donazioni sono arrivate al reparto di Pediatria e Neonatologia dell’ ospedale del Mugello dal Comitato Commercianti “Nel Borgo” di Borgo San Lorenzo a cui va ora la gratitudine sincera della direzione sanitaria di presidio dell’ospedale e di tutto il reparto di Pediatria e Neonatologia che hanno scritto al Comitato anche una lettera di ringraziamento. “ Con la donazione – è riportato nella lettera – vedremo migliorare il servizio e l’accoglienza che sono offerti a tutti i piccoli pazienti. Il vostro impegno ad aiutare i servizi e i reparti dell’ospedale è sinceramente apprezzato da tutti i professionisti che ogni giorno si prendono cura dei pazienti ”.

In particolare l’attuale struttura di Pediatria, grazie alla generosità del Comitato, potrà migliorare il comfort delle mamme e dare un maggior sostegno all’allattamento al seno in linea con le indicazioni dell’OMS.

La poltrona facilita l’allattamento al seno in patologia neonatale e in patologia minima dove sono ricoverati i piccoli per età gestazionale e i pretermine e un oftalmoscopio per lo screening della cataratta congenita mediante l’esecuzione del riflesso rosso.

In questi anni l’attività del reparto di Pediatria è incrementata con un aumento degli accessi al Dea per cui è stato necessario rispondere a livello organizzativo con una implementazione dei percorsi e dei servizi pediatrici. Dal 2017 è stata attivata l’Osservazione breve intensiva (OBI) nel reparto di pediatria in cui nel 2019 sono stati ricoverati 429 bambini con un inquadramento diagnostico terapeutico veloce entro 48 ore. Sempre dai primi mesi 2017 è stato implementato il ricovero chirurgico pediatrico nel reparto di pediatria con co-gestione pediatrica, chirurgica e anestesiologica e nel 2018 è stato attivato un percorso pediatrico per i codici minori (codici 4 e 5) fino a 12 anni con accesso triage al Dea e trasferimento nel reparto di pediatria. Hanno usufruito di questo servizio 1607 bambini in 20 mesi .

A livello ospedaliero il presidio del Mugello è stato certificato dall’UNICEF come “Ospedale amico del Bambino” già da molti anni e l’ospedale ha l’obiettivo di continuare a fare la differenza nel campo dell’accoglienza e dell’assistenza nell’ottica dell’umanizzazione di tutto il servizio.

