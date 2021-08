(AGENPARL) – mer 04 agosto 2021 (di pubblica utilità)

Nell’incendio alla “Cannicella” andati in fumo circa 2 ettari di terreno. Zona

bonificata nella notte. Cause incendio in corso di accertamento

regionale hanno lavorato alla bonifica delle ultime sterpaglie ancora attive nella zona situata alle

pendici della Rupe in località Cannicella dove, nel pomeriggio di ieri, un incendio aveva mandato in

fumo circa due ettari di terreno tra uliveti e boscaglia.

Intanto, sono in corso di accertamento le cause dell’incendio, forse propagatosi dalla Strada comunale

“Fontana del Leone” e poi sospinto dal vento verso i fianchi della rupe. Fortunatamente le abitazioni

che si trovano nella zona non sono state investite dalle fiamme ed ha fatto rientro a casa anche il

soggetto disabile che ieri pomeriggio, a titolo precauzionale, era stato allontanato dalla propria

residenza.

