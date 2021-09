(AGENPARL) – mar 14 settembre 2021 Incontri umbri per il futuro del libro: Ad Orvieto il terzo e ultimo appuntamento

promosso dal Gruppo Umbro per il Libro Prossimo futuro

 Sabato 18 settembre a partire dalle ore 9:30 al Palazzo dei Sette

Tavole Eugubine ha affrontato la questione della tangibilità della scrittura e del libro, e quello di

Foligno (11 settembre) in ricordo della editio princeps della Comedìa dantesca, ha trattato la

questione della produzione e diffusione del libro, il terzo e ultimo incontro umbro per il “futuro

del libro” si terrà ad Orvieto per dibattere, ispirati alle narrazioni affrescate da Beato Angelico,

Benozzo Bozzoli e Luca Signorelli nel Duomo, sullo stretto del legame da sempre esistente tra urbs

e civitas, tra struttura urbanistica e l’insieme dei suoi cittadini, che è unico e irripetibile.

L’incontro organizzato da GULP / Gruppo Umbro per il Libro Prossimo futuro e patrocinato

dal Comune di Orvieto, si terrà Sabato 18 settembre a partire dalle ore 9:30 al Palazzo dei Sette

(Corso Cavour 87) con ingresso è libero nel rispetto delle misure anti Covid e Green Pass.

L’iniziativa ha lo scopo di chiarire le ragioni della crisi attuale del libro grazie alle riflessioni e alle

idee che emergeranno dal confronto, per assicurare al libro un futuro basato non solo sugli interessi

di alcune categorie produttive e distributive, ma anche e soprattutto su quelli dei lettori.

Ad aprire il confronto coordinato da Riccardo Campino e moderarlo da Jessica Cardaioli, sarà il

saluto del Sindaco, Roberta Tardani a cui seguiranno gli interventi di: Pier Giorgio Oliveti –

Dalla città al libro, dal libro alla città, Deanna Mannaioli – Libri e saperi, Riccardo Campino –

Il futuro dei luoghi della lettura di una città: la libreria, Giovanna Giubbini – La cultura del

viaggio attraverso le guide per viaggiatori e turisti, Adriana Chemello – Inventare il futuro: dalla

parte della lettrice, Mario Squadroni – L’insegnamento di Monaldo: prospettive delle biblioteche

d’autore in Umbria, Giuseppe Bearzi – Un “varietas culta” anche per i libri, Enzo Santese –

Civitas atque liber, Franco Papetti – Libri, testimoni del passato per fare il futuro: Fiume, e del

presidente del Forum dei libro, Maurizio Caminito – E-Lov, leggere ovunque.

Gli “ATTI umbri per il futuro del libro”, raccolta degli interventi di Gubbio, Foligno e Orvieto

saranno sottoposti, infine, ai membri del Forum del Libro e inviati alle istituzioni, gli studiosi e le

personalità del mondo culturale autorità, politico ed editoriale affinché le idee e le proposte emerse

dal dibattito possano diventare azioni concrete.

