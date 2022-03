(AGENPARL) – Roma, 03 febbraio 2022 – Sars-CoV-2 è scappato da un laboratorio a Wuhan? Diverse e-mail recentemente esposte negli Stati Uniti gettano nuova luce sul dibattito sull’origine della pandemia. Il professore di fisica di Amburgo Roland Wiesendanger è convinto che il mistero potrebbe essere risolto con il rilascio di altri due documenti.

Il titolo della sua opera suonava innocuo: “Studio sull’origine della pandemia di coronavirus” . Ma la conclusione che il professore di fisica di Amburgo Roland Wiesendanger ne ha tratto un anno fa è stata esplosiva: il Sars-CoV-2 molto probabilmente proveniva da un laboratorio di Wuhan. Così facendo, ha contraddetto l’opinione prevalente all’epoca, secondo cui il virus, che oggi ha ucciso più di 5,6 milioni di persone, è di origine naturale.

Il professor Roland Wiesendanger, uno dei principali esperti di nanotecnologie tedesco e tre volte vincitore del prestigioso European Research Council Advanced Grant, ha completato uno studio di un anno di cento pagine sull’origine del nuovo coronavirus, Sars-Cov-2. Il professor Wiesendanger conclude che “sia il numero che la qualità delle prove circostanziali indicano un incidente di laboratorio presso l’istituto virologico della città di Wuhan come causa dell’attuale pandemia”.

Di seguito, SPR fornisce una traduzione inglese del comunicato stampa ufficiale tedesco dell’Università di Amburgo. Lo studio tedesco di cento pagine del Prof. Wiesendanger può essere trovato qui.

Pubblicato lo studio sull’origine della pandemia di coronavirus

Professore Dr. Roland Wiesendanger, Università di Amburgo

Da più di un anno, il coronavirus sta causando una crisi mondiale. In uno studio, il nanoscienziato Prof. Dr. Roland Wiesendanger ha ora fatto luce sull’origine del virus. Conclude che sia il numero che la qualità delle prove circostanziali indicano un incidente di laboratorio presso l’istituto virologico della città di Wuhan come causa dell’attuale pandemia.

Lo studio è stato condotto tra gennaio 2020 e dicembre 2020. Si basa su un approccio scientifico interdisciplinare e su ricerche approfondite che utilizzano un’ampia varietà di fonti di informazione. Questi includono letteratura scientifica, articoli su stampa e media online e comunicazione personale con colleghi internazionali. Non fornisce prove rigorosamente scientifiche, ma fornisce prove circostanziali ampie e serie:

A differenza delle precedenti epidemie legate al coronavirus come SARS e MERS, ad oggi, ben più di un anno dopo lo scoppio dell’attuale pandemia, non è stato identificato nessun animale ospite intermedio che avrebbe potuto facilitare la trasmissione dei patogeni SARS-CoV-2 dai pipistrelli ai umani. Pertanto, la teoria zoonotica come possibile spiegazione della pandemia non ha solide basi scientifiche.

I virus SARS-CoV-2 sono sorprendentemente bravi ad accoppiarsi ai recettori delle cellule umane e penetrare nelle cellule umane. Ciò è reso possibile da speciali domini di legame del recettore cellulare combinati con uno speciale sito di scissione (furin) della proteina spike del coronavirus. Entrambe le proprietà insieme erano precedentemente sconosciute nei coronavirus e indicano un’origine non naturale dell’agente patogeno SARS-CoV-2.

I pipistrelli non sono stati offerti al presunto mercato del pesce nel centro della città di Wuhan. Tuttavia, il Wuhan City Virological Institute possiede una delle più grandi collezioni al mondo di agenti patogeni di pipistrelli, che hanno avuto origine da lontane grotte nelle province meridionali della Cina. È estremamente improbabile che i pipistrelli da questa distanza di quasi 2.000 km si siano diretti naturalmente a Wuhan, solo per causare una pandemia globale nelle immediate vicinanze di questo istituto virologico.

Un gruppo di ricerca presso il Wuhan City Virological Institute ha manipolato geneticamente i coronavirus per molti anni con l’obiettivo di renderli più contagiosi, pericolosi e mortali per l’uomo. Ciò è stato documentato nella letteratura scientifica da numerose pubblicazioni.

Esistevano significative carenze di sicurezza presso l’Istituto virologico della città di Wuhan anche prima dello scoppio della pandemia di coronavirus, che sono state documentate.

Esistono numerosi riferimenti diretti a un’origine di laboratorio del patogeno SARS-CoV-2. Ad esempio, si ritiene che una giovane scienziata dell’istituto di virologia di Wuhan sia stata la prima a essere infettata. Ci sono anche numerose indicazioni che già nell’ottobre 2019 l’agente patogeno SARS-CoV-2 si sia diffuso dall’istituto virologico alla città di Wuhan e oltre. Inoltre, ci sono indicazioni che l’istituto virologico sia stato indagato dalle autorità cinesi nella prima metà di ottobre 2019.

“L’attuale pandemia di coronavirus non solo sta dominando i titoli dei giornali attuali, ma sarà con noi per molti anni a venire, non ultimo a causa dell’impatto sociale ed economico. Per mesi, affrontare e gestire la crisi della corona è stato comprensibilmente in prima linea nelle questioni della politica e dei media. Tuttavia, l’esame critico scientifico della questione dell’origine dell’attuale pandemia è già di grande importanza oggi, perché solo sulla base di queste conoscenze possono essere prese adeguate precauzioni per ridurre al minimo la probabilità che simili pandemie si verifichino in futuro, ” afferma il Prof. Dr. Roland Wiesendanger.

Lo studio è stato completato nel gennaio 2021 e inizialmente distribuito e discusso negli ambienti scientifici. La pubblicazione intende ora stimolare un’ampia discussione, in particolare per quanto riguarda gli aspetti etici della cosiddetta ricerca “guadagno di funzione”, che rende i patogeni più infettivi, pericolosi e mortali per l’uomo. “Questo non può più rimanere una questione per un piccolo gruppo di scienziati, ma deve diventare urgentemente oggetto di un dibattito pubblico”, afferma l’autore dello studio.

Leggi lo studio completo in tedesco su ResearchGate →