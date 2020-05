ORGANICO PERSONALE DOCENTI – COMUNICATO STAMPA

(AGENPARL) – sab 23 maggio 2020 Riduzione personale docente alla provincia di Sondrio: una decisione che non pia-

ce in valle

La decisione dell’Ufficio Scolastico Regionale di assegnare alla nostra provincia 22 posti in meno di docen-

za per il prossimo anno scolastico sta suscitando parecchi malumori tra i dirigenti scolastici e le istituzioni.

Il taglio provocherebbe sicuramente un disagio non indifferente a numerose istituzioni scolastiche.

La conformazione socio territoriale della provincia di Sondrio, diversa da tutte le altre, dovrebbe essere te-

nuta in attenta considerazione nella definizione degli organici del personale scolastico.

Diversi sono gli elementi che mal si conciliano con tale decisione.

Il prossimo anno avremo alcune scuole medie con una media di 26-27 studenti per classe, un numero mol-

to alto rispetto agli standard consueti.

A ciò si aggiunge il fatto che, nella scuola primaria, questo territorio deve utilizzare ancora molto spesso lo

strumento delle pluriclassi, che possono essere didatticamente valide solo in presenza di docenti capaci ed

esperti. Cosa non sempre scontata dal momento che la Valtellina e la Valchiavenna, a causa del loro iso-

lamento, non attirano personale docente da fuori provincia, per cui si è di frequente soggetti a cambiamenti

di insegnanti anche in corso d’anno.

Non possiamo inoltre scordare l’attuale situazione dovuta all’emergenza da COVID – 19 che impone dispo-

sizioni circa il distanziamento sociale, valido anche per gli alunni che dovranno riprendere l’attività didattica

in presenza. Al fine di organizzare le lezioni in sicurezza nel rispetto delle vigenti regole anti contagio, molto

probabilmente, servirà un maggior numero di classi e di relativi docenti, e non certo, una riduzione.

Tutti questi elementi devono necessariamente essere tenuti in considerazione al fine di offrire un servizio di

qualità a tutte le famiglie ed ai loro figli.

“La decisione dell’Ufficio Scolastico Regionale mi ha molto stupito.

In una condizione oggettivamente di per sé già molto complessa per via delle peculiarità territoriali e consi-

derata l’attuale situazione emergenziale che ne amplifica le difficoltà, la scelta di ridurre di ben 22 unità

l’organico assegnato pare davvero incomprensibile oltre che inaccettabile.

Mi auguro che l’Ufficio Scolastico Regionale, di concerto con il Ministero dell’Istruzione, rivedano le proprie

decisioni affinchè gli alunni della nostra provincia possano beneficiare di un servizio essenziale qualitativa-

mente non inferiore a quello delle altre realtà.”

Sondrio, 23 maggio 2020

Il Presidente

Elio Moretti

