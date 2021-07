(AGENPARL) – mar 27 luglio 2021 Ore 22.30 – Maltempo: riaperta via Rodolfi e temporaneamente ancora chiuse viale Giuriolo e strada Maddalene

Via Rodolfi è stata riaperta a seguito della rimozione dei rami degli alberi lungo la strada. Viale Giuriolo e strada Maddalene sono ancora temporaneamente chiuse per consentire le ultime operazioni di raccolta dei rami caduti.

A Maddalene, constatato lo stato dei fatti, i vigili del fuoco hanno deciso di abbattere complessivamente 15 piante che potrebbero causare danni a persone o cose.

L’amministrazione si impegnerà per reimpiantare nuove alberature.

Prosegue l’attività di monitoraggio dei luoghi critici della città a seguito del maltempo del pomeriggio odierno. Il Coc rimane attivo nella sede di Palazzo Trissino.

Si raccomanda la massima prudenza in caso di spostamenti.

