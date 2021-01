ORE 17.55 VIABILITA’ ITALIA

(AGENPARL) – dom 24 gennaio 2021 Possibili disagi nell’area genovese per lavori in corrispondenza dell’allacciamento tra A12 ovest e A7 sud.

A seguito di lavori programmati che da domani 25 gennaio 2021 e sino al prossimo 12 febbraio, in corrispondenza dell’allacciamento tra A12 ovest e A7 sud, interesseranno la galleria Rivarolo II, il corrispondente ramo di interconnessione sarà chiuso alla circolazione e la viabilità autostradale subirà le seguenti variazioni:

● il traffico veicolare proveniente da Livorno sulla direttrice della A12 e diretto in A7 sud verso Genova Ovest o verso la A10 Genova-Ventimiglia sarà obbligatoriamente deviato in A7 nord in direzione Milano lungo cui proseguire sino alla stazione di Genova-Bolzaneto da cui rientrare in A7 in direzione Genova. In alternativa dopo l’uscita presso la stazione di Genova Bolzaneto è possibile percorrere la viabilità ordinaria fino a Genova Ovest oppure fino a Genova Aeroporto da cui rientrare in A10 verso Ventimiglia;

● ulteriore alternativa per il solo traffico leggero è uscire alla stazione di Genova Est lungo la stessa A12 e raggiungere il capoluogo ligure tramite la viabilità ordinaria.

PER GLI AUTOMOBILISTI E PER GLI AUTOTRASPORTATORI

Allo scopo di prevenire i possibili disagi che ne potrebbero derivare Viabilità Italia suggerisce i seguenti itinerari alternativi:

● per gli itinerari a lunga percorrenza diretti al Nord Italia o in Francia per Ventimiglia provenendo da Livorno in alternativa al nodo di Genova si suggerisce l’itinerario A1 – A21 – A26 e viceversa;

● per il traffico in uscita dal Porto di Genova Sampierdarena (varchi Derna e Etiopia) si consiglia l’A26 sia per i veicoli diretti verso nord che per quelli diretti verso centro/sud.

INFORMAZIONI SUL TRAFFICO