(AGENPARL) – dom 26 settembre 2021 Link alla cartella stampa online con i materiali e le foto (in aggiornamento):https://bit.ly/OpenDayParcoDellaPace_CartellaStampa

COMUNICATO STAMPA

Ore 13.30 Open day al Parco della Pace, sindaco Rucco: “Finalmente i cittadini entrano, così possono cominciare a vedere cosa sarà questa grande area verde”

All’open day al Parco della Pace, numerosi anche gli amministratori presenti, sia della giunta sia del consiglio comunale.

“Abbiamo finalmente aperto il cantiere del Parco della Pace – ha detto il sindaco Francesco Rucco – per far vedere la trasformazione che è in corso. Una volta finiti i lavori sarà uno dei più grandi parchi d’Europa e soprattutto uno spazio dedicato ai cittadini, che oggi hanno potuto avere un assaggio in anteprima di come diventerà quest’area. In tanti hanno stanno prendendo parte ai giri in mongolfiera e in trenino e gustando i prodotti offerti dalle Pro Loco di Vicenza”.

Nell’area centrale del parco 120 famiglie stanno piantando altrettanti alberelli che porteranno il nome dei bambini che li hanno messi a dimora.

“È un momento simbolico ma davvero bellissimo – è il commento dell’assessore all’ambiente Simona Siotto – che ha coinvolto famiglie, bambini e tanti cittadini. Anche io ho messo a dimora una pianta, dandole il nome dei miei bambini.

È un’area unica per Vicenza, sarà un vero e proprio parco naturalistico: si potrà girare in bicicletta, correre, allenarsi con le attrezzature per lo sport o semplicemente venire per godere della natura. Sono stati fatti diversi ritrovamenti archeologici che valorizzeremo, quindi è un’area importante anche per la storia della città. Ci sarà inoltre il museo dell’aria e lo spazio per la protezione civile. Diventerà uno dei nuovi cuori pulsanti della città”.

🔊 Listen to this