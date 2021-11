(AGENPARL) – gio 25 novembre 2021 In foto due momenti del flash mob

Ore 13.15 “Agitiamo il rosso”: drappi e palloncini a Santa Maria Nuova. Il flash mob degli infermieri contro la violenza sulle donne

E nel Chiostro delle Medicherie una panchina rossa dipinta dagli stessi operatori

Scritto da Paola Baroni, giovedì 25 novembre 2021

Firenze – Il ritrovo in piazza Santa Maria Nuova, davanti all’ospedale, era per le 13.15. Puntuale all’appuntamento un corteo composto di uomini e donne è uscito dall’ospedale e si è fermato nella piazza per una quindicina di minuti nel più assoluto silenzio. Con il flash mob “Agitiamo il Rosso” gli infermieri dell’ospedale di Santa Maria Nuova, hanno manifestato il proprio dissenso contro ogni abuso sulle donne, nella giornata internazionale contro la violenza di genere.

Al termine il gruppo si è spostato nel Chiostro delle Medicherie dove sulla panchina rossa colorata dagli stessi infermieri, sono stati lasciati drappi e palloncini rossi. I partecipanti sono poi tornati alle attività dell’ospedale, senza arrecare alcun intralcio a visitatori o operatori e nel pieno rispetto delle normative antiCovid. Il flashmob condiviso con la direzione sanitaria e la direzione infermieristica del presidio ospedaliero, è stato accolto con piacere da tutti.

