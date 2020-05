(AGENPARL) – dom 24 maggio 2020 Ordine degli Psicologi della Liguria – L’appello della presidente Mara

Donatella Fiaschi : “Potenziare le unità di Psicologia negli ospedali e nei

servizi territoriali”

« Oggi la presa in carico psicologica del Servizio sanitario nazionale non

riesce a soddisfare i bisogni della popolazione: bisogna potenziare e

valorizzare le unità di Psicologia in forza agli ospedali e ai servizi

territoriali», così Mara Donatella Fiaschi, presidente dell’Ordine degli

Psicologi della Liguria, in un appello rivolto alle istituzioni locali e

nazionali.

L’ultimo decreto del Governo interviene sugli aspetti economici della

crisi, ma sembra ignorare completamente l’allarme sulle conseguenze della

pandemia per la salute psicologica dei cittadini: eppure non potrà mai

esserci una vera ripresa senza salute psicologica e a dircelo è, in primis,

l’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha riconosciuto l’importanza

fondamentale del ruolo della psicologia e dello psicologo nella tutela

della salute intesa come “stato di benessere fisico, psichico e sociale”.

Migliaia di professionisti hanno prestato la loro opera gratuitamente in

centinaia di iniziative locali e nazionali e lo stesso Ministero della

Salute ha attivato un numero verde di sostegno psicologico grazie al lavoro

solidale di duemila colleghi. Su dieci psicologi mobilitati per la

pandemia, sette lo hanno fatto in modo del tutto solidale, come risulta da

un sondaggio condotto dal Consiglio nazionale degli Ordini degli Psicologi

tra i propri iscritti. Ma la solidarietà non basta. E oltretutto non si può

chiedere a dei professionisti di lavorare gratuitamente per mesi. I bisogni

psicologici dei cittadini necessitano di considerazione e rispetto; i

professionisti devono essere sostenuti e riconosciuti.

Diventa, quindi, fondamentale l’assunzione di nuovi psicologi e la

previsione di investimenti specifici: basti pensare che negli ultimi tre

anni sono andati in pensione, senza alcuna forma di turnover, il 25% degli

psicologi in forza al Servizio sanitario nazionale.

« La psicoterapia è quasi scomparsa dal servizio pubblico e, sempre più

spesso, il disagio non può ottenere solo psicofarmaci come risposta. Per

questo – annuncia la presidente Fiaschi – l’Ordine degli Psicologi della

Liguria, insieme agli altri Ordini territoriali e al Consiglio nazionale,

chiede alle istituzioni nazionali e locali l’adozione di misure concrete a

protezione della salute psicologica .

« È necessario recuperare un coordinamento più efficace tra gli ospedali ed

il loro contesto, attraverso la previsione, il potenziamento e la

valorizzazione delle unità di Psicologia che si interfacciano con i bisogni

assistenziali e il territorio. Per assicurare interventi di prossimità e di

comunità, servono figure come quella dello psicologo di cure primarie, di

continuità assistenziale e di comunità nel welfare e nel terzo settore.

« Accanto a queste risposte strutturali è importante pensare ad un bonus

per le fasce più a rischio e a basso reddito, tale da consentire l’accesso

rapido ad interventi nel privato e risposte immediate. Senza questi

provvedimenti urgenti non ci sarà risposta neanche per le necessità più

urgenti e le situazioni più vulnerabili, come i sopravvissuti al Covid-19,

i parenti dei deceduti, gli operatori sanitari; senza dimenticare i minori

in situazioni di disagio, le donne vittime di violenza, le persone con

disabilità, i soggetti a rischio per disturbi psichici e suicidio. Non c’è

salute senza salute psicologica: si curano persone, oltre che corpi»,

conclude la presidente degli psicologi liguri.

🔊 Listen to this