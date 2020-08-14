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ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N. 596-2020

by Redazione00

(AGENPARL) – FIESCO (CR), ven 14 agosto 2020

14 agosto 2020

Ordinanza 596 del 13/08/2020 ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 E DELL’ART. 1 COMMA 16 DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33.

Fonte/Source: https://www.comune.fiesco.cr.it/it-it/avvisi/2020/sanita/ordinanza-regione-lombardia-n-596-2020-164634-1-85c23ad38e10fb535d164177a5c4cd65

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