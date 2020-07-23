(AGENPARL) – BRESSANA BOTTARONE (PV), gio 23 luglio 2020
ORDINANZA PER CHIUSURA DELLE SS.PP. 96-140-187-15-94 IN CORRISPONDENZA
DEI PASSAGGI A LIVELLO DELLA LINEA FERROVIARIA BRESSANA-BRONI DAL 30/07/2020
AL 27/08/2020 COMPRESI, PER 2 FASE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI TRAVERSE, ROTAIE
E MASSICCIATA CON CONSOLIDAMENTO DELLA PIATTAFORMA FERROVIARIA.
DEI PASSAGGI A LIVELLO DELLA LINEA FERROVIARIA BRESSANA-BRONI DAL 30/07/2020
AL 27/08/2020 COMPRESI, PER 2 FASE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI TRAVERSE, ROTAIE
E MASSICCIATA CON CONSOLIDAMENTO DELLA PIATTAFORMA FERROVIARIA.
Fonte/Source: https://www.comune.bressanabottarone.pv.it/it-it/avvisi/2020/ordinanza-per-chiusura-delle-ss-pp-96-140-187-15-94-in-corrispondenza-dei-passaggi-a-livello-161966-1-9a962ff0901f229cf1f8b91aebc3e2c3