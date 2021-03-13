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Agenparl

ORDINANZA N. 17

by Redazione00

(AGENPARL) – PIANEZZA (TO), sab 13 marzo 2021 ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA VEICOLARE, RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN PIAZZA E. MACARIO, VIA MUSINÈ, VIA S. PANCRAZIO, VIA S. GILLIO E VIA PRAGLIA, PER LAVORI DI SCAVO E OPERE CIVILI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELLA RETE TELECOMUNICAZIONI IN FIBRA OTTICA, DA PARTE DELLA DITTA K.T.C. S.R.L. SEDE IN BERGAMO, PER CONTO DI SIELTE S.P.A./VODAFONE ITALIA S.P.A.

Fonte/Source: https://www.comune.pianezza.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/ordinanze/2021/ordinanza-n-17-35256-1-09cc5837c1280ac377c5c3841083024d

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