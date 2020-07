ORDINANZA INTERDIZIONE PER PRESUNTO ORDIGNO BELLICO – LOCALITA’ SANTA MARGHERITA DEL COMUNE DI MESSINA

(AGENPARL) – dom 26 luglio 2020 CAPITANERIA DI PORTO

AUTORITA’ MARITTIMA DELLO STRETTO

MESSINA

ORDINANZA

(Numero e data come da protocollo informatico)

Il Comandante della Capitaneria di Porto di Messina – Autorità Marittima dello Stretto,

Capo del circondario marittimo di Messina:

VISTA la segnalazione pervenuta in data odierna relativa alla presenza di un

presunto ordigno bellico di circa 50 cm, adagiato sul fondale a circa 3

metri di profondità, distante 5-6 metri dalla battigia in località Santa

Margherita Marina (Me) al traverso del Distributore di Benzina Q8, più

precisamente nel punto di coordinate geografiche Lat. 38° 05,101’ N –

Long. 015°29,972’ E;

CONSIDERATA la necessità di prevenire possibili incidenti a persone e/o cose a tutela

della pubblica incolumità e garantire la sicurezza della navigazione;

VISTI gli art. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del

relativo Regolamento d’Esecuzione;

RENDE NOTO

– CHE NELLO SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE LOCALITA’ SANTA MARGHERITA

MARINA (ME) NEL PUNTO DI COORDINATE GEOGRAFICHE Lat. 38° 05,101’ N –

Long. 015°29,972’ E, A CIRCA 5-6 MT DALLA BATTIGIA SU UN FONDALE DI CIRCA

3 MT, E’ STATA SEGNALATA LA PRESENZA DI UN PRESUNTO ORDIGNO BELLICO;

– CHE NELLE MORE DEGLI ACCERTAMENTI E DELL’EVENTUALE BONIFICA, LO

SPECCHIO ACQUEO INTERESSATO È DA RITENERSI PERICOLOSO PER LA

PUBBLICA INCOLUMITÀ;

ORDINA

Art. 1 con effetto immediato, nello specchio acqueo in premessa meglio citato, è vietata, per

un raggio di 100 mt. dalla perpendicolare di giacenza del presunto ordigno bellico: la

balneazione, la navigazione e la sosta di unità navali, nonché la pesca e ogni attività

subacquea e diportistica in genere, inclusi tutti gli usi pubblici del mare.

I natanti e le persone in transito in prossimità dei limiti esterni all’area d’interdizione,

devono procedere prestando particolare attenzione e con l’adozione di eventuali misure

aggiuntive suggerite dalle regole di comune prudenza, al fine di prevenire situazioni di

potenziale pericolo.

Art. 2 Non sono soggette al divieto di cui all’art. 1, le unità navali della Guardia Costiera e delle

Forze di Polizia, nonché le unità militari in genere che abbiano necessità di accedere

alla predetta area in ragione del loro ufficio. In tal caso dovranno adottare la massima

precauzione, procedendo con estrema cautela ed evitando di dar fondo all’ancora.

Art. 3 E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca diversa fattispecie illecita, i contravventori alla presente

ordinanza saranno puniti ai sensi degli artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione.

Messina (data della protocollazione informatica)

p. IL COMANDANTE

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ROCCO PEPE C.V.(CP) Gianfranco REBUFFAT t.a.

Comandante in II IL COMANDANTE IN II^

In Data/On Date:

domenica 26 luglio 2020 19:50:29 C.F.(CP) Rocco PEPE

