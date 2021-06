(AGENPARL) – BRANDIZZO (TO), mar 15 giugno 2021 Si comunica che è stata emessa Ordinanza di chiusura della Via Po (tratto di collegamento tra la Via Po e Strada Comunale di Gassino) in corrispondenza dell’attraversamento del corso d’acqua Gora del Mulino in entrambi i sensi di marcia per posa del collettore Gora del Mulino.

Fonte/Source: https://www.comune.brandizzo.to.it/it-it/avvisi/2021/ordinanza-di-chiusura-della-via-po-tratto-di-collegamento-tra-la-via-po-e-strada-comunale-di-gassino-202638-1-949c2f10908ada7432cc3a5e418234e6