(AGENPARL) – lun 12 luglio 2021 ISTITUTO DI CULTURA E LINGUA RUSSA

Cari amici,

il nostro istituto ha stretto una collaborazione con il portale Jooble che pubblica ogni giorni migliaia di offerte di lavoro. Siamo sempre stati molti attenti nel favorire l’incontro di domanda e offerta di lavoro.

Per questo motivo siamo felici di poter mettere a disposizione di tutti voi uno spazio permanente, sempre aggiornato, che riguarda tutte le offerte di lavoro in cui è richiesta la conoscenza della lingua russa.

Per consultare le opportunità di lavoro per chi parla russo ——> [https://bit.ly/3qY42uN](https://italia-russia.us14.list-manage.com/track/click?u=22fe25f3a79b2216ba30016f0&id=acaeabc223&e=29f38ebc9d)

PREISCRIZIONI AI CORSI DI RUSSO DI GRUPPO IN AULA E ONLINE

Siamo consapevoli del difficile periodo che stiamo tutti attraversando ed è per questo che il nostro Istituto ha deciso di rinnovare lo sconto di 100,00 euro fino al 20 Luglio(quota complessiva: 550,00 euro invece di 650,00) per chi si iscrive ai corsi di russo di gruppo 2021-2022, della durata di 100 ore accademiche.

CORSI DI RUSSO DI GRUPPO IN AULA

Link: [https://bit.ly/33TgEst](https://italia-russia.us14.list-manage.com/track/click?u=22fe25f3a79b2216ba30016f0&id=4a64aa4a34&e=29f38ebc9d)

CORSI DI RUSSO DI GRUPPO ONLINE

Link::[https://bit.ly/3hAzm0i](https://italia-russia.us14.list-manage.com/track/click?u=22fe25f3a79b2216ba30016f0&id=1627bdf283&e=29f38ebc9d)

NOVITA’ SUI VIAGGI IN RUSSIA

Dal 5 Luglio 2021 è di nuovo possibile andare in Russia per studio, turismo e lavoro, dopo uno stop di oltre 15 mesi.

Per questo motivo il nostro Istituto ha predisposto un nuovo programma di Borse di Studio con l’Università Herzen di San Pietroburgo per consentire a tutti di studiare in Russia a costi contenuti.

BORSE DI STUDIO 2021-2022 ALL’UNIVERSITA’ HERZEN DI SAN PIETROBURGO

È possibile iscriversi alle Borse di Studio 2021-2022 entro il 30 Settembre 2021.

Ogni partecipante ha la facoltà di decidere autonomamente il periodo di permanenza in Russia. Il soggiorno studio in Russia deve concludersi entro il 31 Dicembre 2022.

Per maggiori informazioni potete consultare questo link:

[https://bit.ly/3As60YJ](https://italia-russia.us14.list-manage.com/track/click?u=22fe25f3a79b2216ba30016f0&id=23d0c9a138&e=29f38ebc9d)

Cordiali saluti

Leonardo Fredduzzi

Vicedirettore

Istituto di Cultura e Lingua Russa

[www.italia-russia.it](https://italia-russia.us14.list-manage.com/track/click?u=22fe25f3a79b2216ba30016f0&id=e769a304b0&e=29f38ebc9d)

