REGGIO CALABRIA A seguito di un’altra segnalazione alla Sala Operativa della Questura, il personale della Squadra Volanti ha arrestato 4 cittadini marocchini, pregiudicati, per il reato di rissa aggravata. L’attività svolta ha consentito di accertare che, nonostante uno dei quattro arrestati avesse dichiarato di essere stato rapinato dagli altri tre connazionali, tutti i cittadini extracomunitari fossero coinvolti in una violenta rissa e tre cittadini marocchini sono risultati, altresì, inottemperanti all’ordine di lasciare il territorio nazionale e, per tale reato, deferiti all’autorità giudiziaria. Infine, gli Agenti delle Volanti hanno individuato e fermato un uomo, pluripregiudicato, che era riuscito ad un appartamento e si era da poco impossessato di vari oggetti tra cui un notebook, un tablet ed un carnet di assegni. La refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario e il malvivente è stato arrestato per il reato di furto aggravato. (News&Com)

