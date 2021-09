(AGENPARL) – Roma, 10 settembre 2021 – Il Dott. Galgano PALAFERRI in qualità di Coordinatore Nazionale Unione Per Le Libertà rende noto che, come già raccontato dalla nostra Agenzia, il 5 luglio 2021 Il Professor Pierfrancesco Belli ha inviato a tutte le procure italiane un esposto in cui si documenta con prove certificate e in modo rigoroso che WHO (OMS),UNIONE EUROPEA e ITALIA hanno violato in modo sistematico norme nazionali e sovranazionali per causare centinaia di migliaia di morti con una pandemia che è stata narrata ma mai riscontrata, il cui fine ultimo era la somministrazione nella popolazione di sieri genici sperimentali.

Per questo motivo, prosegue Palaferri: “ INVITIAMO TUTTI A FIRMARE LA PETIZIONE CHE NE È NATA

PER CHIEDERE ALLA MAGISTRATURA DI PRENDERE IN CARICO URGENTEMENTE IL FASCICOLO E SVOLGERE LE OPPORTUNE INDAGINI.

In un anno e mezzo di emergenza pandemica – prosegue il coordinatore sulla falsariga della dichiarazione del Prof. PIERFRANCESCO BELLI (Presidente della Commissione Rischi ed Etica Sanitaria dI INCER INSTITUTE) e’ stato imposto un nuovo ordine sociale e finanziario senza alcun fondamento tecnico e scientifico. Sono state minate alla base le libertà personali sancite dalla Costituzione e da trattati internazionali; il tutto ha portato ad imporre una coercizione vaccinale di quella che in realta’ altro non e’ che una terapia genica sperimentale, che peraltro la stessa Unione Europea ha voluto privare di tutte le valutazioni relative alla prove di sicurezza , nocivita’ e rischi per la salute umana, nella produzione degli stessi sieri genici”.

Per firmare la petizione:

https://www.petizioni.com/operazione_verita_covid_alla_magistratura