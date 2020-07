OPERAZIONE DI SERVIZIO DEL NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA

(AGENPARL) – gio 30 luglio 2020 GUARDIA DI FINANZA: TRASFERIMENTI ILLECITI VERSO IL BANGLADESH

PER 20 MILIONI DI EURO, FINALIZZATI ANCHE ALLA SOTTRAZIONE

FRAUDOLENTA DELLE IMPOSTE IN ITALIA. SEQUESTRATI NELLA CAPITALE

UN ISTITUTO DI PAGAMENTO E SEI AGENZIE DI MONEY TRANSFER.

Nella mattinata odierna militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di

finanza di Roma, nell’ambito di una più ampia attività investigativa coordinata dalla locale

Procura della Repubblica, stanno dando esecuzione a un’ordinanza emessa dal G.I.P. del

Tribunale capitolino finalizzata al sequestro preventivo degli uffici e dei beni di un Istituto

di pagamento e di sei agenzie di money transfer, tutte con sede a Roma, gestiti da cittadini

di nazionalità bangladese, ritenuti responsabili di aver reiteratamente violato gli obblighi

antiriciclaggio di verifica e identificazione dei propri connazionali, nel trasferimento delle

rimesse di denaro nel Paese d’origine.

Le investigazioni avevano già portato nel luglio 2019 a smantellare uno strutturato sodalizio

criminale, composto da soggetti bangladesi, finalizzato a favorire – a scopo di profitto – la

permanenza illegale sul territorio italiano per lo più di propri connazionali, violando i

presupposti giuridici per il rilascio e/o il rinnovo dei permessi di soggiorno.

L’attenzione investigativa si è concentrata ora sulle modalità di trasferimento delle somme di

denaro verso il Bangladesh che, nel 2019 è risultato, per il secondo anno consecutivo, il primo

Paese di destinazione delle rimesse tramite circuito money transfer, con un importo di 856

milioni di euro complessivi, triplicando così il volume dei flussi finanziari trasferiti dieci anni

prima.

I finanzieri hanno monitorato e analizzato 24 mila operazioni, pari a 90 milioni di euro di

rimesse verso il Paese asiatico, trasferite in un arco temporale di tre anni (2016-2018)

attraverso l’operatività sul territorio italiano di una società (controllata da un socio unico

statunitense), amministrata da cittadini bangladesi, iscritta nell’albo della Banca d’Italia tra gli

Istituti di pagamento ed operante sul territorio romano, per lo più a favore di propri

connazionali, con una capillare rete di 30 sportelli money transfer.

In estrema sintesi – attraverso intercettazioni telefoniche, riscontri documentali, appostamenti,

pedinamenti, video sorveglianze e l’incrocio di plurime segnalazioni di operazioni sospette –

sono stati ricostruiti trasferimenti illeciti per 20 milioni di euro (22% circa del totale

analizzato), posti in essere dai titolari delle agenzie mediante un sistematico aggiramento

della soglia di legge antiriciclaggio prevista per i money transfer in 1.000 euro.

Infatti, la somma complessiva che il cliente intendeva trasferire ad un determinato

beneficiario estero veniva frazionata in più importi (generalmente pari a 999 euro)

attribuendo fittiziamente la titolarità dell’operazione finanziaria a terzi ignari, familiari,

amici e/o conoscenti compiacenti (per lo più privi di capacità reddituale), ovvero ricorrendo



all’utilizzo di più circuiti money transfer. In tal modo, venivano registrati nei data base

dell’istituto di pagamento e degli agenti dati falsi o non veritieri ostacolando gli eventuali

controlli e la ricostruzione dei flussi finanziari movimentati dai reali mittenti.

Si tratta, nella maggior parte di casi, di somme di denaro accumulate da commercianti del

Bangladesh nella città di Roma, dove negli ultimi anni si è registrato un significativo

incremento di imprese e ditte gestite dai predetti cittadini asiatici, in particolare nel settore del

commercio (per lo più minimarket e autolavaggi). Nel 2019, nella provincia di Roma erano

concentrati oltre il 40% del totale delle imprese riconducibili in Italia a cittadini bangladesi.

In questo contesto, a fronte di consistenti operazioni frazionate verso l’estero, sono emersi

sistematici omessi versamenti delle imposte con iscrizioni a ruolo dei relativi debiti

tributari, pur in presenza delle relative dichiarazioni dei redditi. Sono stati appurati debiti

erariali variabili, che raggiungevano anche importi superiori a 300 mila euro.

Così operando, i commercianti del Bangladesh, privi di qualsiasi altro bene mobile e immobile

sui quali lo Stato potesse rivalersi, hanno sottratto alla possibile esecuzione forzata

dell’Erario le uniche disponibilità finanziarie disponibili, costituite da denaro contante (di

per sé non tracciabile) trasferito fraudolentemente all’estero tramite agenzie di money

transfer.

Con il sequestro preventivo odierno, quindi, è stata bloccata la possibile reiterazione del reato

dei sette operatori finanziari, sottoponendo a vincolo cautelativo, gli uffici, i beni strumentali e

i contratti in essere per l’espletamento dell’attività finanziaria, e segnalando nel contempo le

condotte illecite alla Banca d’Italia e all’Organismo degli Agenti e dei Mediatori, quali

Organismi di vigilanza di settore.

L’attività svolta si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto approntato dalla Guardia di

Finanza e in particolare dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria, sotto lo stretto coordinamento

dell’Autorità Giudiziaria romana, a tutela del corretto funzionamento del mercato dei

capitali, nonché della sana e leale concorrenza delle imprese.

Roma, 30 luglio 2020.

