OPERAZIONE DI SERVIZIO DEL NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA

(AGENPARL) – mer 30 settembre 2020 OPERAZIONE “ALL FAKE”

BANCAROTTA FRAUDOLENTA AGGRAVATA DALLA TRANSNAZIONALITÀ:

SEQUESTRO DI DISPONIBILITÀ FINANZIARIE, BENI MOBILI E IMMOBILI PER CIRCA

700.000 EURO.

Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza sta eseguendo un decreto

di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Roma – su richiesta della Procura

della Repubblica capitolina, che ha coordinato la complessiva attività investigativa delle

Fiamme Gialle – per un valore complessivo di circa 700.000 euro nei confronti di 3 soggetti,

indagati per reati fallimentari aggravati dalla transnazionalità.

Le investigazioni hanno consentito di rilevare come i 3 indagati abbiano cagionato il dissesto di

una società con sede nella capitale, poi trasferita a Genova qualche mese prima di essere

dichiarata fallita, nel 2017, dal Tribunale di Roma con un passivo di 1,3 milioni di euro.

In particolare, sono state ricostruite numerose condotte distrattive poste in essere nei giorni

immediatamente antecedenti il conferimento della società, a titolo di aumento di capitale,

nella compagine patrimoniale di un’ulteriore società romana di intermediazione operante

nel ramo assicurativo, anch’essa, a sua volta, successivamente fallita.

In vista del conferimento, infatti, gli indagati hanno predisposto una serie di scritture private

e atti di transazione fittizi con società italiane ed estere (con sede nel Regno Unito, Irlanda e

Stati Uniti) riconducibili all’amministratore di fatto della fallita, con il solo scopo di far sorgere

debiti in capo a quest’ultima, nonché di azzerare i crediti vantati dalla stessa nei confronti di

imprese che – attraverso lo schermo di “prestanomi” – sono risultate riferibili comunque al

predetto dominus.

Gli approfondimenti investigativi hanno fatto emergere una molteplicità di condotte fraudolente

in danno della società fallita che – privata di ogni autonoma capacità finanziaria e patrimoniale

– è stata depauperata dei suoi beni materiali e immateriali attraverso:

 la cancellazione di crediti vantati nei confronti di società italiane;

 prelievi di denaro ingiustificati;

 cessioni a prezzi irrisori di software a favore di una società di diritto inglese;

 la creazione di posizioni debitorie per prestazioni in realtà mai eseguite;

 sistematiche evasioni di imposta negli anni dal 2011 al 2016.

Inoltre, è stato accertato come l’amministratore di fatto della società decotta sia riuscito ad

addebitare a quest’ultima i cospicui canoni di locazione e i lavori di manutenzione – per oltre

200.000 euro – di un immobile di pregio sito a Londra, ove lo stesso dimora abitualmente

con la sua famiglia.

Di fondamentale importanza – anche in questo caso – è stata la ricostruzione dei flussi

finanziari agevolata dal prezioso patrimonio informativo di alcune segnalazioni di operazioni

sospette prevenute al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria nell’ambito del sistema di

prevenzione antiriciclaggio.

