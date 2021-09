(AGENPARL) – sab 18 settembre 2021 18 settembre 2021

Operazione congiunta Polizia Locale e Polizia di Stato

Nella serata di venerdì 17 settembre operazione congiunta tra la Polizia Locale di Cagliari e la Polizia di Stato nell’ambito di un’attività di controllo e sanzionamento per violazioni al codice della strada nella via Vespucci, nel quartiere di Sant’Elia, a seguito di un esposto su presunte competizioni automobilistiche non autorizzate.

Un’importante operazione che ha comportato l’impiego di 5 pattuglie più il drone con telecamera della Polizia Locale, 4 della Polizia di Stato e 2 della Polizia stradale.

L’attività operativa ha portato alla identificazione di 175 persone, al controllo di 108 veicoli, 2 sequestri ed al sanzionamento di 10 soggetti.

Sono in corso ulteriori indagini.

Con preghiera di cortese diffusione

🔊 Listen to this