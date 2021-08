(AGENPARL) – lun 16 agosto 2021 Comando Provinciale Carabinieri di Benevento

Benevento, 16 agosto 2021

NOTA: per immediata divulgazione.

VAL FORTORE: NUOVA OPERAZIONE DEI CARABINIERI

CONTRO LO DETENZIONE E LO SPACCIO DI-DROGA.

Segnalato alla Prefettura un giovane minore assuntore

Incessante l’azione di contrasto allo spaccio e consumo di sostanze stupefacenti,

svolta dai carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo su tutto il

territorio fortorino e nei centri limitrofi.

Questa notte è toccato a un giovane di San Bartolomeo in Galdo, residente in questo

centro, ad essere individuato, dopo attento monitoraggio informativo, e quindi a

essere colto di sorpresa in possesso di droga.

Difatti, dopo un’accurata perquisizione, i militari del Nucleo Operativo e

Radiomobile della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno fermato in quella

localita’ setteluci il giovane con indosso un involucro in cellophane contenente gr. 1

circa di marijuana nascosta all’interno di una tasca dei pantaloni.

Il giovane è stato così segnalato alla Prefettura di Benevento quale assuntore di

droga.

La sostanza stupefacente rinvenuta è stata sottoposta a sequestro, sono in corso

ulteriori indagini e perquisizioni da parte dei carabinieri, al fine di individuare

eventuali soggetti implicati nello spaccio e consumo di droga. Continuano, dunque,

serrate le attività dei militari dell’Arma, finalizzate a prevenire e reprimere i reati

attinenti la materia degli stupefacenti, anche in aree considerate relativamente

“tranquille”, e tese a scongiurare il coinvolgimento delle giovanissime generazioni in

situazioni che possono rivelarsi molto pericolose sia per la salute sia per le gravi

conseguenze di natura penale a carico dei soggetti coinvolti.

🔊 Listen to this