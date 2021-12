(AGENPARL) – lun 06 dicembre 2021 Operazione antidroga a Palermo, Musumeci: «Gratitudine per l’azione delle Forze dell’ordine»

«I dettagli, e i retroscena, della ennesima operazione antidroga portata oggi a termine con successo dai carabinieri di Palermo, con il coordinamento del procuratore aggiunto Salvatore De Luca e della Direzione distrettuale Antimafia, confermano quanto sia, purtroppo, ancora diffuso il fenomeno dello spaccio di stupefacenti in diverse aree della Città. Alla capillarità del fenomeno si contrappone, per fortuna, l’opera tenace ed incessante delle Forze dell’ordine, di tutti i reparti investigativi e della magistratura. A loro desidero esprimere plauso e gratitudine, anche per la continua azione di diffusione della cultura della legalità nelle scuole». Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

