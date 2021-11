(AGENPARL) – dom 07 novembre 2021 Open: Siracusano (FI), “Contro Renzi vergognosa macchina del fango, serve urgente riforma”

“Assistiamo a vicende che hanno del surreale, in un Paese democratico nel quale la tutela della privacy dei liberi cittadini dovrebbe essere un dogma. Invece, i dati sensibili sono diventati un colabrodo, e quando si tratta di politici verso cui ciclicamente si attiva la vergognosa macchina del fango ogni norma sulla difesa della sfera personale diventa carta straccia. Ritengo sia aberrante l’iniziativa del ‘Fatto Quotidiano’, che ha deciso di pubblicare il conto corrente e i movimenti bancari dell’ex premier Matteo Renzi, dati che nulla hanno a che fare con le indagini. Nessuno vuole mettere il bavaglio all’informazione, ma in questo caso si è oltrepassato il limite. Siamo davanti all’ennesimo episodio che ci fa capire come sia ormai improcrastinabile una riforma sull’utilizzo delle intercettazioni e degli atti processuali”. Così Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia e componente della Commissione Giustizia di Montecitorio.

