(AGENPARL) – sab 13 novembre 2021 OPEN: M5S, RENZI IN TV AMBIGUO, ALIMENTA IPOTESI DOSSIERAGGIO

Il Gruppo M5S Senato chiede risposte chiare e puntuali su una vicenda trattata in modo macchiettistico dal senatore di IV

Roma, 13 nov. – “Il senatore Matteo Renzi, e chi gli sta intorno, sta cercando di minimizzare una vicenda potenzialmente gravissima che lo chiama direttamente in causa, recando così offesa a quelle istituzioni che lui stesso dovrebbe rappresentare.

La necessità di fare chiarezza rispetto alle notizie emerse a mezzo stampa, relative a una ipotesi di dossieraggio nei confronti di numerosi esponenti di rilievo del Movimento 5 Stelle e di autorevoli esponenti del mondo dell’informazione, ipotesi che chiama in causa il leader di Italia Viva, è oggi più che mai inderogabile, anche e soprattutto alla luce delle dichiarazioni rese in tv nella giornata di ieri da Renzi. Dichiarazioni che invece di fugare dubbi e sospetti, li hanno alimentati, dal momento che il senatore in questione ha avuto un approccio ambiguo e non ha fornito alcun elemento che potesse contribuire a fare chiarezza. Semmai è accaduto l’opposto: si è esibito in una performance televisiva basata su frasi vuote, elusione dei quesiti posti, offese e attacchi nel tentativo di provocare reazioni scomposte e trasformare la trasmissione in uno scontro macchiettistico. Le accuse nei confronti del Movimento che giungono in queste ore da Italia Viva rappresentano solo un tentativo di distrazione che non ci distolgono dal punto: pretendiamo che questo caso venga affrontato con serietà e che siano fornite spiegazioni chiare e puntuali”.

Lo dichiarano i senatori del Movimento 5 Stelle.

Movimento 5 Stelle

