(AGENPARL) – lun 23 agosto 2021 Online il discorso del Capo dello Stato Mattarella al Meeting di Rimini

“Il Meeting di Rimini è luogo di incontro e di amicizia”

L’appello di Mattarella: “i giovani trasmettano passione, solidarietà

e capacità di ascolto”

Di seguito pubblichiamo alcuni passaggi del discorso inaugurale del

Capo dello Stato Sergio Mattarella al Meeting di Rimini, organizzato

da Comunione e Liberazione ; “Il Meeting di Rimini è luogo di

incontro, di amicizia, di riflessione, di cultura per tanti; per i

giovani in particolare. È innanzitutto a loro che desidero rivolgere

il saluto più caloroso e l’incoraggiamento a trarre da questa

esperienza una spinta a raccogliere e a trasmettere passione,

solidarietà, capacità di ascolto e di dialogo; valori fondamentali in

tutti gli ambiti della vita quotidiana. Ringrazio la comunità degli

organizzatori, la Fondazione Meeting, la Fondazione per la

Sussidiarietà, Comunione e Liberazione per aver portato ancor più

avanti, per un nuovo tratto di strada, il testimone che hanno

ricevuto”.

🔊 Listen to this