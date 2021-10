(AGENPARL) – sab 16 ottobre 2021 On. Roberto Pella (FI) vice presidente vicario Anci: Giornata Mondiale della Rianimazione cardio-polmonare celebra legge sui defibrillatori, proposta da Sottosegretario Mulé

Oggi la Giornata Mondiale della Rianimazione cardio-polmonare può finalmente festeggiare la Legge sui defibrillatori, che porta la firma del Sottosegretario On. Giorgio Mulé che con tenacia, perseveranza e passione ha condotto una vera e propria battaglia di civiltà per il nostro Paese.

Tutto il territorio nazionale sarà cardioprotetto, dalla pubblica amministrazione agli impianti sportivi, dalle stazioni e gli aeroporti alle scuole molte vite potranno essere salvate in quel brevissimo lasso di tempo, 5 minuti, che è il tempo che trascorre tra una speranza di vita e una certezza di morte.

Sono particolarmente felice che ogni Comune d’Italia potrà dirsi più protetto e, soprattutto, più consapevole grazie alle iniziative di formazione e sensibilizzazione previste dalla Legge, per le quali sarà destinato lo stanziamento di risorse necessario.

