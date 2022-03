(AGENPARL) – mer 02 marzo 2022 La guerra e l’Ucraina sull’Almanacco della Scienza

Partendo dalla drammatica attualità del conflitto, dedichiamo il nostro magazine, on line su https://almanacco.cnr.it/, a vari aspetti e punti di vista che intersecano scienza e tecnologia, con il supporto delle ricercatrici e dei ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche

All’alba dello scorso 24 febbraio, Vladimir Putin ha ordinato alle truppe russe di invadere l’Ucraina, dando inizio al conflitto. Uno scontro che è il risultato di un contrasto in corso da otto anni, da quando Mosca ha occupato la penisola di Crimea e il Donbas, nell’Ucraina orientale. Ispirandoci a questa tragica attualità, abbiamo dedicato l’Almanacco della Scienza, on line da oggi su https://almanacco.cnr.it/, a vari ambiti e aspetti di carattere scientifico e tecnologico, con il supporto delle colleghe e dei colleghi del Cnr.

Nel [Focus](https://almanacco.cnr.it/rubrica/focus)Gianfranco Tamburelli dell’Istituto di studi giuridici internazionali [analizza le radici del conflitto](https://almanacco.cnr.it/articolo/3084/mosca-vs-kiev-tensione-dalle-radici-antiche) e Antonella Guidi dell’Unità relazioni europee e internazionali riporta la propria [esperienza di volontaria in un orfanatrofio di Kiev](https://almanacco.cnr.it/articolo/3183/i-bambini-le-prime-vittime). Le [armi chimiche](https://almanacco.cnr.it/articolo/2921/armi-chimiche-il-pericolo-e-il-terrorismo) sono il tema dell’intervento di Matteo Guidotti dell’Istituto di scienze e tecnologie chimiche, mentre Vasiliki Voukelatou dell’Istituto di scienze e tecnologie dell’informazione ricorda l’[uso dell’Intelligenza artificiale per stilare la classifica dei Paesi più pacifici](https://almanacco.cnr.it/articolo/3069/i-mass-media-indice-di-pace). Salvatore Capasso dell’Istituto di studi sul Mediterraneo commenta il [trasferimento delle tecnologie militari e belliche in ambito civile](https://almanacco.cnr.it/articolo/3355/la-spinta-bellica-alla-tecnologia).

Elsa Addessi ed Elisabetta Visalberghi dell’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione ricordano le [similitudini esistenti tra l’aggressività umana e quella degli scimpanzé](https://almanacco.cnr.it/articolo/3085/noi-e-gli-scimpanze-aggressivita-simili-ma-diverse); di Antonello Pasini dell’Istituto sull’inquinamento atmosferico riprendiamo un passo dal volume “Effetto serra, effetto guerra”. Nell’ambito dei beni culturali, Sandra Fiore, storica dell’arte dell’Ufficio stampa, richiama l’attenzione sul [rischio che corre il patrimonio ucraino](https://almanacco.cnr.it/articolo/3276/ucraina-rischio-i-beni-culturali), Massimo Cultraro dell’Istituto di scienze del patrimonio culturale ricorda l’[archeologia della guerra](https://almanacco.cnr.it/articolo/2964/la-battaglia-delle-egadi-e-venuta-galla), in particolare subacquea. Disciplina che torna in Altra ricerca, dove si parla del [Museo dello sbarco di Anzio](https://almanacco.cnr.it/articolo/3187/ad-anzio-un-museo-non-dimenticare).

Di guerra e Ucraina si parla in vario modo anche nelle Recensioni con i volumi “[Il mondo chiuso](https://almanacco.cnr.it/articolo/2965/una-narrazione-complessa)” (Leg edizioni), “[Killer High](https://almanacco.cnr.it/articolo/2998/combattere-con-o-contro-la-droga)” (Meltemi), “[Eroi bestiali](https://almanacco.cnr.it/articolo/3104/bestie-che-eroismo)” (Rossini) e “[Chernobyl Herbarium](https://almanacco.cnr.it/articolo/3351/chernobyl-le-piante-icone-del-trauma)” (Mimesis edizioni). E nel [Faccia a faccia](https://almanacco.cnr.it/articolo/3275/al-csc-riscrivere-il-copione-della-mia-vita) con la regista afgana Sahara Karimi, fuggita in Italia.

Il magazine dell’Ufficio Stampa Cnr è on line all’indirizzo https://almanacco.cnr.it/

