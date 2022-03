(AGENPARL) – mer 30 marzo 2022 Un Almanacco della Scienza in movimento

A questo tema, esaminato con il supporto delle ricercatrici e dei ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche sotto diversi aspetti – da quello geografico a quello fisico, da quello atmosferico a quello cellulare – è dedicato il nostro magazine, on line su [https://almanacco.cnr.it](https://almanacco.cnr.it/)

Tutti ricordiamo le strade prima affollate e trafficate, poi deserte nei giorni del lockdown, quando era vietato spostarsi, nelle e tra le diverse regioni e province, o addirittura solo uscire di casa. Tutti ricordiamo la cronaca quotidiana degli sbarchi di migranti, improvvisamente interrotta dalla pandemia. Con le vaccinazioni e il miglioramento della situazione sanitaria, le misure restrittive che avevano rivoluzionato abitudini e ritmi di vita si sono allentate. Mentre, con l’esodo dei profughi dall’Ucraina, i più drammatici testimoni della guerra assieme alle vittime e ai danni materiali, è tornato di attualità impellente il tema delle migrazioni.

L’emergenza Covid-19, impedendocelo o limitandocelo, ci ha fatto capire quanto sia fondamentale muoversi: per raggiungere luoghi, incontrare altre persone o svolgere attività fisica. Il conflitto ci conferma come muoversi possa essere un desiderio, una necessità o una costrizione. Il movimento, insomma, è un elemento importante, ampio e variegato della nostra esistenza, e proprio per questo gli abbiamo dedicato il numero dell’Almanacco della Scienza on line da oggi su https://almanacco.cnr.it/. Esaminandolo nei suoi diversi aspetti, come sempre, con il supporto delle colleghe e dei colleghi del Cnr.

Per la parte socioeconomica, nel Focus, Michele Colucci e Salvatore Canitano dell’Istituto di studi sul Mediterraneo analizzano rispettivamente i [processi migratori a livello globale e locale](https://almanacco.cnr.it/articolo/3346/un-mondo-che-si-sposta) e gli [effetti della pandemia sul commercio nell’area mediterranea](https://almanacco.cnr.it/articolo/2106/pandemia-e-scambi-commerciali-nel-mediterraneo). In Altra ricerca si ricorda poi una ricerca sull’[aumento degli imprenditori stranieri in Italia](https://almanacco.cnr.it/articolo/3672/imprenditori-piu-immigrati-calo-gli-italiani) svolta dalla Fondazione Leone Moressa.

Carolina Brandi dell’Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali illustra invece l’intesa tra Cnr e Ministero degli esteri per effettuare uno [studio sui ricercatori italiani all’estero](https://almanacco.cnr.it/articolo/2057/cervelli-fuori-sede). Tema, quello della mobilità scientifica, che ritroviamo nelle Recensioni, con il colloquio con Giorgio Parisi “[La chiave la luce e l’ubriaco. Come si muove la ricerca scientifica](https://almanacco.cnr.it/articolo/2223/dialogo-con-un-nobel)” (Di Renzo).

Passando alle scienze biomedicali, l’[importanza dello studio dei movimenti di cellule e microrganismi](https://almanacco.cnr.it/articolo/2107/osservando-il-microcosmo) è sottolineata da Pietro Ferraro dell’Istituto di scienze applicate e sistemi intelligenti “Eduardo Caianello”, mentre [le modalità e le funzioni della peristalsi intestinale](https://almanacco.cnr.it/articolo/2070/la-motilita-che-da-benessere) sono spiegate da Rosalba Giacco dell’Istituto di scienze dell’alimentazione. Sempre in ambito di scienze naturali, Donato Giovannelli dell’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine illustra il [progetto CoEvolve](https://almanacco.cnr.it/articolo/2266/la-danza-nascosta-della-terra), che indaga come la vita e la Terra si siano evolute insieme; Vincenzo Levizzani dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima chiarisce il [legame tra il movimento delle correnti atmosferiche e le condizioni meteorologiche](https://almanacco.cnr.it/articolo/3671/il-meteo-uno-spostamento-di-masse-d-aria); Gianluigi Serianni dell’Istituto per la scienza e la tecnologia dei plasmi spiega l’[utilità degli acceleratori di particelle](https://almanacco.cnr.it/articolo/3670/ordine-e-disordine-delle-particelle).

Sul tema degli affascinanti movimenti degli animali, in Altra ricerca si ricordano le [Case delle farfalle](https://almanacco.cnr.it/articolo/3682/nelle-case-delle-farfalle) e l’incontro, tenutosi al Museo delle scienze di Trento, sullo [studio della migrazione degli uccelli in Italia](https://almanacco.cnr.it/articolo/2482/viaggio-un-batter-d-ali). Argomento su cui nelle Recensioni si parla del libro “[In volo sul mondo](https://almanacco.cnr.it/articolo/3679/rotte-inimmaginabili)” (Raffaello Cortina).

Il tema del movimento torna con lo sport nel Faccia a faccia, dove abbiamo incontrato lo [schermidore Daniele Garozzo](https://almanacco.cnr.it/articolo/2328/un-fioretto-camice-bianco), e nelle Recensioni, con la biografia dell’alpinista Armando Aste “[Ho scalato un ideale](https://almanacco.cnr.it/articolo/2053/l-inquieto-alpinismo-di-armando-aste)” (Vita trentina), con il film “[Corro da te](https://almanacco.cnr.it/articolo/3680/amore-carrozzina)”, in sala in questi giorni, il saggio “[Dialoghi tra porto e città nell’epoca della globalizzazione](https://almanacco.cnr.it/articolo/3676/il-mare-globale)” (Collana ricerca e documentazione) e il romanzo “[Sempre tornare](https://almanacco.cnr.it/articolo/3669/sulla-strada-verso-casa)” (Mondadori).

Il magazine dell’Ufficio Stampa Cnr è on line all’indirizzo https://almanacco.cnr.it/

