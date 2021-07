(AGENPARL) – mar 20 luglio 2021 OMOFOBIA, TOTARO (FDI): DESTRA CONOSCE BENE PESO DISCRIMINAZIONI

“Fratelli d’Italia si oppone al ddl Zan proprio perché noi conosciamo bene il peso delle discriminazioni che abbiamo subìto 40 anni fa da parte di quella sinistra che oggi, con questa proposta di legge, intende ripetere capovolgendo il concetto di discriminazione per imbavagliare la legittima libertà di espressione”.

Lo dichiara in discussione il senatore di Fratelli d’Italia Achille Totaro.

“Al segretario dem Letta – sottolinea Totaro – voglio dire che forse farebbe bene a riflettere visti i suoi legami, anche economici, con quei paesi arabi dove l’omosessualità è considerata reato e punita anche con la pena di morte. La verità è che l’obiettivo del ddl Zan non è quello di tutelare dalle discriminazioni, perché in quel caso ci troverebbe a favore, ma raggiungere un altro obiettivo che è quello di fare propaganda nelle scuole al pensiero gender e, in modo manicheo, mettere la sordina a tutti coloro che non si allineano al loro modo di fare giacobino”.

