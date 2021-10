(AGENPARL) – dom 31 ottobre 2021 Omofobia. FdI: Bianchi chiarisca su Zan nelle scuole su ddl. Inaccettabile campagna denigratoria contro Senato

“Sono giorni che l’autonomia e la libertà di voto dei senatori sono oggetto di una volgare e assurda campagna denigratoria. Adesso addirittura il deputato del Pd Zan, come ricostruito da alcuni giornali, va in una scuola di Oristano a fare propaganda a un ddl che solennemente e a maggioranza il Senato ha bocciato perché ritenuto sbagliato è pericoloso. Siamo dinanzi all’ennesimo esempio di doppiezza morale della sinistra che addirittura è pronta a mettere in discussione un voto di un’Aula parlamentare. Intervenga il ministro Bianchi per chiarire questa vicenda, evitando che le scuole siano trascinate nel delirio di questa sinistra”.

Lo dichiarano i senatori di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone e Claudio Barbaro, componenti della Commissione Istruzione.

