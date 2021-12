(AGENPARL) – Roma, 19 dicembre 2021 – Il direttore generale dell’OMS ha criticato coloro che hanno suggerito che la variante Omicron è più mite rispetto ad altri ceppi e ha sostenuto che sono necessarie più dosi di vaccinazione per i paesi meno sviluppati.

Dopo diverse settimane di osservazione del ceppo Omicron COVID-19, l’Organizzazione mondiale della sanità ha avvertito che si era diffuso molto più rapidamente rispetto ai ceppi precedenti, inclusa la variante Delta nella primavera e nell’estate del 2021.

Omicron, che è stato segnalato per la prima volta in Sud Africa prima di diffondersi in tutto il mondo, da allora è apparso in Europa, Sud America e Cina , dove ha sollevato timori a causa della percepita inadeguatezza del vaccino anti-COVID Sinovac cinese nel combatterlo. In tutto, settantasette paesi hanno segnalato casi di Omicron, secondo il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“La realtà”, ha detto Ghebreyesus ai giornalisti in Svizzera martedì, “è che l’Omicron è probabilmente presente nella maggior parte dei paesi, anche se non è stato ancora rilevato”. Il funzionario della sanità pubblica ha affermato che il nuovo ceppo si stava “diffondendo a un ritmo che non abbiamo visto con nessuna variante precedente”.

Ghebreyesus ha criticato la percezione popolare di Omicron come una variante “lieve”, che alcuni media hanno riportato in risposta ai casi di Omicron che hanno provocato solo sintomi lievi. Ghebreyesus ha affermato che l’elevata trasmissibilità del ceppo virale potrebbe portare a un sovraccarico dei sistemi sanitari, anche se la maggior parte dei casi fosse meno grave rispetto ad altre varianti di COVID-19.

L’emergere iniziale di Omicron ha portato a un piccolo panico mondiale, portando a una flessione dei mercati e del prezzo globale del petrolio, che è diminuito tra le aspettative che nuove restrizioni ai viaggi avrebbero frenato la domanda. La scoperta della variante in Sudafrica alla fine di novembre ha portato molte nazioni a imporre restrizioni di viaggio su di essa e sui suoi vicini, mosse criticate dai funzionari sanitari e dai politici sudafricani come allarmistiche e controproducenti. Cyril Ramaphosa, il presidente del paese, ha condannato le restrizioni come una forma di “apartheid di viaggio”, riferendosi alla storia del paese sotto il governo della minoranza bianca.

Ramaphosa è poi risultato positivo al virus.