OMANI RIAL EXCHANGE RATE INDEX RISES 1%

(AGENPARL) – MUSCAT (OMAN), lun 06 luglio 2020

ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني بنسبة 0.1% مسجلا بنهاية أبريل 2020 ما قيمته 6 مليارات و371 مليونا و200 ألف ريال عماني مقارنة بنهاية أبريل 2019م التي بلغت فيها الأصول الأجنبية 6 مليارات و363 مليونا و700 ألف ريال عماني.

وأشارت البيانات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني ارتفع بنهاية أبريل عام 2020م بنسبة 1% مسجلا 106.4 نقطة مقارنة بـ 105.3 نقطة بنهاية أبريل 2019م الأمر الذي يشير إلى ارتفاع القوة الشرائية للريال العماني فيما زادت السيولة المحلية بنحو مليار و860 مليون ريال عماني.

وبلغت جملة النقد المصدر (المتداول) بنهاية أبريل 2020م مليارا و838 مليونا و700 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 11.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019م التي شهدت نقدا مصدرا بمليار و652 مليونا و700 ألف ريال عماني.

وارتفع عرض النقد بمعناه الضيق (م1) ـ الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحليةـ بنسبة 12.6% ليصل الى 5 مليارات و670 مليونا و300 ألف ريال عماني مقارنة مع 5 مليارات و34 مليونا و500 ألف ريال عماني بنهاية أبريل 2019م.

وارتفعت السيولة المحلية (م2) في نهاية أبريل 2020م بنسبة 10.9% مسجلة 18 مليارا و935 مليون و700 ألف ريال عماني مقارنة بـ 17 مليارا و75 مليونا و400 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من 2019م.

من جانبها بلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية أبريل الماضي 16 مليارا و174 مليونا و300 ألف ريال عماني في ارتفاع نسبته 10.5% عن نفس الفترة من عام 2019م التي شهدت ودائع للقطاع الخاص بـ 14 مليارا و634 مليونا و300 ألف ريال عماني.

كذلك ارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية مع نهاية أبريل 2020م بنسبة 3.2% ليبلغ 26 مليارا و390 مليونا و300 ألف ريال عماني مقارنة مع 25 مليارا و578 مليونا و800 ألف ريال عماني كما ارتفع متوسط سعر الفائدة على اجمالي القروض بـ 1.4% حيث سجل في نهاية أبريل 2020م ما نسبته 5.5% مقارنة مع 5.4% خلال نفس الفترة من عام 2019م.

Fonte/Source: https://www.ncsi.gov.om/News/Pages/NewsCT_20200706074759176.aspx