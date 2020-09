(AGENPARL) – mar 08 settembre 2020 Oltre 351.000 identificati, 114 arrestati e 1.078 indagati: l´esito dell´attività della Polizia di Stato nelle stazioni ferroviarie nel periodo estivo 2020

9 le giornate di controlli straordinari per la tutela dei viaggiatori in ambito ferroviario

351.003 identificati, 114 arrestati e 1.078 indagati, oltre 4,2 kg di sostanza stupefacente sequestrata tra cocaina, eroina e hashish: è questo il bilancio dei controlli della Polizia Ferroviaria nel periodo di massima affluenza dei viaggiatori (dal 20 luglio al 6 settembre).

Questa estate la ripresa del turismo ha visto un incremento dei viaggi effettuati soprattutto all´interno dei confini nazionali scegliendo destinazioni vicine, privilegiando gli spostamenti con il mezzo ferroviario, si stima infatti una movimentazione di oltre cinque milioni di viaggiatori nei mesi di luglio ed agosto.

Nel periodo interessato agli spostamenti vacanzieri sono state impiegate 25.929 pattuglie nelle stazioni, e 3.253 i servizi di scorta a bordo treno, per un totale di 7.046 treni scortati. 1.620 i servizi antiborseggio, 837 le contravvenzioni elevate, 376 gli stranieri rintracciati in posizione irregolare e 130 i minori non accompagnati rintracciati dal personale della Specialità e restituiti alle famiglie o collocati in comunità.

Le giornate di controllo straordinario organizzate nel periodo estivo (luglio/agosto) sono state 9, di cui 2 operazioni “Stazioni sicure”, con una complessiva intensificazione dei servizi negli scali ferroviari (3.404 bagagli controllati, 22.300 identificati, 3 arrestati, 35 indagati); 2 “Rail safe day” per la prevenzione di comportamenti scorretti e pericolosi in ambito ferroviario (21.738 persone controllate, 98 sanzioni elevate); 2 operazioni “Oro rosso” per il contrasto al fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario (circa 2 tonnellate di rame rinvenuto, circa 5.000 persone controllate e 28.000 euro l´importo delle sanzioni amministrative elevate); 3 operazioni “Alto Impatto” attività di controlli straordinari presso le stazioni o aree ferroviarie finalizzato a contrastare attività illecite e prevenire possibili azioni terroristiche o eversive (20.287 identificati, 8 arrestati e 39 indagati, 3.400 bagagli controllati).

Compiendo un raffronto con l´anno precedente, dal 20 luglio al 6 settembre, il dispositivo di sicurezza approntato e l´attività complessivamente espletata hanno fatto registrare una riduzione degli episodi di criminalità, in particolare un calo dei furti in danno dei viaggiatori del 69% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Tra le operazioni di polizia giudiziaria in particolare:

Un ventottenne albanese, già noto alla Polfer in quanto ladro seriale, è stato arrestato nella Stazione Ferroviaria di Venezia Mestre a seguito del furto di due trolley di alcuni viaggiatori dal portabagagli a bordo di un treno in sosta. L´uomo afferrati i bagagli ha tentato di scendere furtivamente, ma è stato immediatamente bloccato dagli Operatori ai quali non è sfuggito il suo comportamento sospetto.

A Verona un uomo di 31 anni originario dell´Afghanistan è stato arrestato dalla Polfer perché trovato in possesso di circa 1 kg di sostanza stupefacente. Lo straniero sceso in piena notte dal treno proveniente da Milano ed in attesa della coincidenza non è passato inosservato agli Operatori Polfer in servizio che hanno deciso di controllarlo. Per non destare sospetti l´afghano ha consegnato loro un paio di grammi di hashish dichiarando l´uso personale. Gli Agenti, però, insospettiti dal comportamento dell´uomo hanno deciso di estendere il controllo allo zainetto che portava al seguito, rinvenendo all´interno 9 panetti rettangolari ben confezionati della stessa sostanza.

A Torino, un venticinquenne del Mali, armato di coltello, è stato arrestato nella stazione di Porta Susa per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Lo straniero, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, è stato bloccato dai poliziotti con non poca difficoltà mentre si aggirava nello scalo ferroviario bandendo l´arma. Nonostante l´uomo opponesse resistenza e si dimenasse per evitare l´ammanettamento, è stato disarmato.

La Polizia Ferroviaria di Milano ha arrestato un cittadino italiano di 29 anni per possesso di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. L´uomo, che alla vista degli operatori Polfer ha tentato di nascondersi, è stato rintracciato. Nel suo trolley sono state rinvenute svariate confezioni contenenti circa 600 grammi di marijuana, 1,2 kg di hashish ed un grammo di cocaina.

A Genova, un ventisettenne di nazionalità marocchina è stato arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Lo straniero, fermato per un controllo perché sprovvisto di mascherina, è stato invitato dagli agenti ad indossare il dispositivo di sicurezza sanitario. A tale richiesta, l´uomo ha cominciato ad inveire contro di loro, dapprima in lingua araba e poi in italiano, con fare minaccioso. Accompagnato negli uffici di Polizia, si è scagliato contro i poliziotti, i quali, con non poche difficoltà, sono riusciti comunque a bloccarlo, riportando lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.

Una donna della Croazia è stata arrestata dalla Agenti della Polfer di Bologna a bordo di un treno diretto a Monaco. La stessa qualche ora prima aveva abbandonato un bambino all´interno della carrozzina in Via Principe Amedeo, zona Stazione Termini, a Roma. Grazie alla visione dei filmati estrapolati dalle telecamere presenti in quella zona e all´interno dello scalo ferroviario, gli Agenti del Commissariato e quelli della Polfer sono riusciti a ricostruire l´accaduto e a rintracciare la donna.

A Rimini è stata arrestata una cittadina Brasiliana, in libertà vigilata, in stato di ebbrezza la quale, volontariamente ha danneggiato uno scooter di proprietà di un operatore della stessa Polfer e, al tentativo di fermarla ha reagito con minacce pugni e graffi verso gli agenti intervenuti. La cittadina Brasiliana è stata inoltre denunciata per danneggiamento aggravato una volta all´interno degli uffici della Polfer. Sempre a Rimini è stato arrestato un cittadino albanese pregiudicato per resistenza, oltraggio e lesioni a P.U.. Lo straniero si è rifiutato inoltre di fare il tampone e quindi su disposizione della Procura è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura di Rimini in attesa del processo per direttissima.

Un 26enne italiano, fermato per un controllo, è stato arrestato nella stazione di Firenze Santa Maria Novella perché gravato dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Modica oltre alla misura cautelare dell´obbligo di dimora, sempre nello stesso comune.

La Polizia Ferroviaria di Napoli ha tratto in arresto 2 noti borseggiatori napoletani responsabili di furto aggravato ai danni di un viaggiatore all´uscita della stazione.

Tra gli interventi di salvataggio: a Roma Tiburtina salvato un anziano signore incastrato in una buca in cui era installato il deviatoio degli scambi tra i binari. L´anziano è stato estratto di peso e messo in sicurezza. L´uomo di 92 anni ha raccontato di essere giunto a Roma diretto a Termini dove lo attendeva il figlio, ma per sbaglio è sceso alla stazione di Roma Tiburtina. Disorientato ha attraversato i binari, inciampando a causa della massicciata e finendo nell´intercapedine di cemento dove c´è lo scambio del binario. Per fortuna è stato udito dai poliziotti che lo hanno soccorso.

Un Agente della Polizia di Stato, in servizio presso la Stazione di Milano Centrale, intento a raggiungere il proprio Ufficio per espletare il turno serale, ha notato alcune persone radunate nei pressi dell´uscita della Stazione, dove vi era riverso a terra un uomo anziano colto da malore. Il poliziotto ha immediatamente ha effettuato sin da subito le operazioni di rianimazione cardio-polmonare. Solo dopo alcuni minuti l´anziano signore ha ripreso lentamente a respirare. Le manovre sono proseguite fino all´arrivo sul posto di personale di Protezione Aziendale delle FS Italiane munito di defibrillatore. Nonostante l´utilizzo del dispositivo, l´Agente ha proseguito manualmente la rianimazione fino a che non sono sopraggiunti, pochi minuti dopo, gli operatori del 118, che hanno continuato le procedure trasportando in seguito l´anziano presso il locale ospedale.

Roma, 8 settembre 2020