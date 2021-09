(AGENPARL) – mer 29 settembre 2021 OLTRE 150 PALLINE PER IL CANILE COMUNALE, LA DONAZIONE DELLA ASD TENNIS CLUB. IL GRAZIE DELL’ASSESSORE BALBONI. E IL 9 OTTOBRE LA STRUTTURA SI PREPARA ALL’OPEN DAY, 43 CANI OSPITI

Ferrara, 29 set – Oltre 150 palline per il gioco e l’addestramento dei cani del canile comunale. E’ il regalo della Asd Tennis Club Ferrara che ieri ha consegnato il dono agli ospiti della struttura, alla presenza speciale di Biky, cane diversamente abile che ha recuperato mobilità grazie a un tutore e che – spiegano i suoi conduttori – “è ‘matto’ per il gioco”.

“Il dono è il frutto della raccolta e della generosità della nostra scuola addestramento tennis, con i suoi 150 giovanissimi e con Roberto Mazzesi e Alessandra Raiteri – ha spiegato Magda Trevisan dell’associazione tennistica -. L’uso che facciamo di palline, per gli allenamenti, le partite, il gioco, è imponente. Abbiamo quindi deciso – spiega Trevisan – su proposta dell’assessore Alessandro Balboni, di conservarle per donarle ai nostri amici a quattro zampe”.

“Un gesto generoso, gradito e molto utile”, spiega Serena Fiorilli di Terre del Branco, la società che gestisce per conto del Comune la struttura di via Gramicia dal primo gennaio 2020. “Questi ‘strumenti’ sono per noi materiale di uso quotidiano. I nostri volontari, infatti, li usano per il gioco dei cani, ma anche per lavori comportamentali e sulla socialità”.

“Felice che questa proposta abbia trovato attuazione e che sia stata apprezzata – dice l’assessore Alessandro Balboni -. Incrociando le esigenze si possono unire gli obiettivi: così materiale non più utilizzabile può essere prezioso per altri. Questo principio è di fatto una forma virtuosa di ‘riciclo’ e contribuisce a fare del bene e ad aiutare tanti. Grazie quindi sia alla Asd Tennis Club e alla generosità di atleti e famiglie, sia a Terre del Branco, che ‘metteranno a frutto’ questa donazione per il bene dei cani ospiti del canile”.

La struttura di via Gramicia si prepara inoltre all’Open Day del prossimo 9 ottobre: “Apriremo le porte ai visitatori, e con noi, ad accoglierli, ci saranno i 43 cani attualmente in struttura. Sarà l’occasione per vedere anche i box allestiti con peluche, lenzuola, trecce e per illustrare al pubblico l’attività di operatori e dei nostri circa 40 volontari, oltre che dell’associazione ‘Tana libera tutti’, che opera all’interno della struttura”. Tra i 43 cani in struttura, spiega inoltre Fiorilli, tre hanno trovato ricovero al canile dopo una storia di maltrattamenti, culminata col sequestro dell’animale.

