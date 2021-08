(AGENPARL) – dom 08 agosto 2021 Olimpiadi: Mandelli (FI), per Italia ori, record e soddisfazioni

“Ricorderemo le Olimpiadi di Tokyo per tanti motivi: il rinvio a causa del Covid, gli atleti chiusi in una bolla, ma anche i grandissimi risultati degli italiani. Per l’Italia tanti ori storici, record e soddisfazioni. Grazie ragazzi!”.

