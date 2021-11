(AGENPARL) – lun 22 novembre 2021 Olimpiadi 2026: Bond (Fi), “Bene la costituzione della società per le infrastrutture. Ora lavoro di squadra per il territorio”

“Gli strumenti per arrivare pronti all’appuntamento ci sono. Ora buon lavoro al commissario e avanti tutta con il gioco di squadra, per ridurre i tempi e completare le opere infrastrutturali entro dicembre 2025”. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia Dario Bond relativamente alla società per azioni “Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026”, costituita oggi presso il ministero delle infrastrutture: sarà responsabile della realizzazione delle opere pubbliche per i Giochi Olimpici Invernali 2026.

“La società – aggiunge – è lo strumento migliore per indirizzare e coordinare tutte le progettualità. Ma i tempi sono stretti e non possiamo correre il rischio di arrivare con le opere a metà, come abbiamo visto con i Mondiali di Cortina del febbraio scorso. Per questo torno a ribadire la necessità di ridurre i passaggi burocratici. In tal senso, buon lavoro al commissario e l’auspicio di un lavoro sinergico di tutti soggetti, con la finalità di realizzare grandi Olimpiadi, a beneficio della montagna bellunese: l’infrastrutturazione olimpica resterà come eredità del territorio anche dopo i Giochi, utile per le comunità locali”.

