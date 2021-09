(AGENPARL) – gio 09 settembre 2021 Olimpia Troili (PD), post-#Covid: “Roma non abbandoni i commercianti a sé stessi. Le loro richieste sono interessanti”

In difesa dei commercianti di Roma Capitale scende oggi anche Olimpia Troili, la candidata PD al Campidoglio ed esponente di primo piano del partito democratico romano.

“Tanti commercianti – ripete oggi la candidata Olimpia Troili- chiedono la conferma degli spazi pubblici concessi per il rilancio post pandemia. Reputo la proposta interessante ma penso anche che vada garantita la qualità dei dehor pubblici al contempo razionalizzando gli spazi, scoraggiando la posa di tavolini in modo caotico”.

Secondo l’analisi che fa Olimpia Troili “il commercio a Roma va valorizzato, per creare socialità e lavoro, disincentivando mala movida e occupazione selvaggia, attraverso – sottolinea l’esponente PD- il dialogo costante che in questi mesi ho intrapreso. È un progetto, dunque, che mi sta a cuore”.

Roma, 09 settembre 2021

