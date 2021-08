(AGENPARL) – sab 28 agosto 2021 Olimpia Troili (PD), “Roma in ripresa ma non basta. Aiutiamo le imprese”.

________________

“Sebbene risulti positivo il bilancio di fine estate per negozi, ristoranti e hotel di Roma – come ci dicono i dati economici di fine estate che attestano un aumento del turismo, un boom di incassi per bar e gelaterie nonché

un notevole aumento delle vendite nel settore dell’abbigliamento e delle calzature rispetto all’anno scorso – occorre fare di più per consolidare la ripresa.”

“Scongiurare nuove chiusure è essenziale. Occorre, inoltre, dare ossigeno alle famiglie affinché possano aumentare i consumi a scapito delle spese fisse – come evidenzia Confcommercio.”

Notizia estremamente positiva è la riapertura di oltre 200 alberghi nel mese di settembre, annunciata da Giuseppe Roscioli di Federalberghi. Un segnale di fiducia importante da parte del settore che conta su un trend in crescita nel

prossimo mese.”

Le imprese di Roma hanno bisogno di tutto il nostro sostegno in questo momento delicato.” Così Olimpia Troili (PD), candidata al consiglio comunale di Roma Olimpia Troili candidata al consiglio comunale di Roma

Roma, 28 agosto 2021

🔊 Listen to this