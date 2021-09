(AGENPARL) – lun 06 settembre 2021 Olimpia Troili (PD) :

“Ama Roma va rilanciata, ma serva gestione corretta e trasparente”.

Olimpia Troili, giovane esponente del PD romano e candidata di punta nella corsa alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Roma Capitale. Oggi al centro della sua riflessione il grande parco mezzi Ama.

“Prendo atto da una nota ufficiale dell’AMA che non c’è nessuno spreco di denaro pubblico nell’acquisto dei 339 nuovi mezzi per la raccolta dei rifiuti – afferma Olimpia Troili – contrariamente a quanto riportato, poi, leggo ancora dalla nota ufficiale del Campidoglio- l’aumento del capitale sociale di AMA S.p.A. per 100 milioni di euro è funzionale alla realizzazione di investimenti in impianti e flotta previsti nel Piano Industriale pluriennale 2020-2024, e non serve dunque per evitare che l’azienda fallisca, poiché l’azienda è stata completamente risanata con l’approvazione in Assemblea di AMA del Piano di Risanamento e degli interventi sul capitale dello scorso 28 aprile”.

Ma questo non ci impedisce di credere che il futuro di Ama per Roma Capitale debba essere diverso dal passato – aggiunge Troili – e Roma Capitale non possa permettersi ulteriori e nuove défaillance.

La sindaca Raggi troppo spesso ha ignorato i problemi della sporcizia in città, che in centro forse si vede meno, ma che in periferia e nei quartieri che ogni giorno frequento palmo dopo palmo è davvero enorme e vergognosa.

Solo una azienda municipalizzata al passo con i tempi – conclude Olimpia Troili – con una gestione corretta e trasparente può assicurare a Roma Capitale l’immagine internazionale di cui spesso abbiamo già parlato, e su questo la mia battaglia politica sarà senza se e senza ma, diretta e quanto mai inarrestabile”.

Roma, 06 settembre 2021

