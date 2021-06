(AGENPARL) – mer 30 giugno 2021 Warszawa, 30 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie wyników konkursu w ramach programu

„Rozwój lokalny”

(zapowiedź)

Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że dzisiaj, tj. 30 czerwca br. o godz. 10.00, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przedstawi informację dotyczącą dofinansowania dla zwycięskich miast w ramach programu „Rozwój lokalny” – wsparcie śląskich miast z Funduszy Norweskich.

·przewidziano wypowiedź Prezesa Rady Ministrów dla mediów

Ratusz Miejski w Zabrzu, ul. Zbigniewa Religi 1

otwarte dla mediów

Wejście za okazaniem ważnej legitymacji prasowej bądź zaświadczenia potwierdzającego współpracę z daną redakcją.

Dziennikarzy, fotoreporterów oraz operatorów kamer zainteresowanych obsługą wydarzenia o przybycie najpóźniej do godz. 9.40. Wjazd i instalacja wozów transmisyjnych najpóźniej do godz. 9.10.

