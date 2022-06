OGGI SU YOU TUBE CONVEGNO ANBI SU TUTELA CONSUMATORI E POSSIBILE UTILIZZO ACQUE REFLUE IN AGRICOLTURA Nota x le Redazioni 20-6-22

(AGENPARL) – lun 20 giugno 2022 [][]NOTA PER LE REDAZIONI

SARA’ TRASMESSO IN STREAMING

SUL CANALE YOU TUBE DI ANBI LOMBARDIA

(www.youtube.com/channel/UCxihhTS8VIe-yIJYV6TORmQ)

il convegno

“SICUREZZA ALIMENTARE E QUALITA’ DELLE RISORSE IDRICHE:

OPPORTUNITA’DELLA NORMATIVA EUROPEA SUL RIUSO DELLE

ACQUE DEPURATE IN AGRICOLTURA”

che ANBI ed ANBI Lombardia organizzano

(OGGI) LUNEDI’ 20 GIUGNO 2022 DALLE ORE 10.00

nella Sala Manzoni del

PALAZZO STELLINE, A MILANO

e cui confermiamo la partecipazione di

MASSIMO GARGANO

Direttore Generale ANBI

Considerata l’importanza del tema per il futuro dell’agroalimentare italiano e la tutela dei consumatori, rimaniamo a disposizione per ogni esigenza professionale.

Cordiali saluti.

🔊 Listen to this