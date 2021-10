(AGENPARL) – mer 13 ottobre 2021 Camera dei Deputati Comunicato

Ufficio stampa 13 ottobre 2021

Oggi question time con i ministri Lamorgese, Cingolani, Giorgetti e Orlando

Si svolge oggi, mercoledì 13 ottobre alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in

diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento.

La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, risponde a una interrogazione sulla

gestione dell’ordine pubblico in occasione della manifestazione svoltasi a Roma il 9

ottobre scorso e in ordine allo scioglimento di associazioni sovversive (Lollobrigida –

FdI).

Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, risponde a interrogazioni

sul rialzo del prezzo dei prodotti energetici, al fine di sostenere le famiglie e la

competitività del sistema produttivo italiano (Benamati – PD); sulle iniziative per

garantire il fabbisogno energetico nazionale e incentivare la transizione energetica

(Librandi – IV); sulle iniziative volte a contenere il prezzo del metano per

autotrazione (Mugnai – CI); sulle iniziative volte ad adeguare le prescrizioni delle

autorizzazioni di impatto ambientale per i siti industriali altamente inquinanti, nel

quadro della strategia per la transizione energetica (Rossini – Misto-Min-ling.); sulle

iniziative volte alla pubblicazione del Piano per la transizione energetica sostenibile

delle aree idonee (Maraia – M5S).

Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, risponde a una

interrogazione sulle misure a sostegno del comparto dell’elettronica e

dell’innovazione tecnologica (Molinari – Lega).

Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, risponde a

interrogazioni sulle iniziative per il riconoscimento del trattamento di fine servizio a

favore del caporal maggiore dei lagunari Matteo Vanzan, caduto in combattimento in

Iraq nel 2004 (Caon – FI); sulle iniziative per la proroga della cosiddetta cassa Covid

in relazione al settore dei servizi alle imprese, con particolare riferimento alle mense

aziendali (De Lorenzo – LeU).

