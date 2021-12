(AGENPARL) – mer 01 dicembre 2021 Camera dei Deputati

1° dicembre 2021

Oggi question time con i ministri Giorgetti, Patuanelli, Cingolani e Speranza

Si svolge oggi, mercoledì 1° dicembre alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento.

Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, risponde a una interrogazione sulle iniziative urgenti a sostegno delle vetrerie di Murano in relazione all’aumento del costo del gas (Pellicani – PD).

Il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a promuovere una diffusione uniforme sul territorio nazionale degli strumenti di polizza assicurativa a copertura delle perdite di produzione agricola causate da eventi atmosferici avversi (Pignatone – M5S); sulle iniziative volte a prevedere adeguate misure a sostegno degli allevatori in relazione ai danni causati dalla diffusione del virus dell’aviaria negli allevamenti ovicoli (Caon – FI).

Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, risponde a interrogazioni sulle iniziative in merito alla dismissione della centrale Enel di La Spezia, nel quadro di politiche di sviluppo delle energie rinnovabili (Fornaro – LeU); sulle iniziative in relazione agli effetti causati dalla diffusione del lupo, in vista del contenimento dei danni riportati dagli allevatori e di un rinnovato equilibrio ambientale (Ruffino – CI).

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, risponde a interrogazioni sulle misure per incrementare le somministrazioni della terza dose dei vaccini anti-Covid e iniziative in relazione alla diffusione della variante cosiddetta Omicron (Noja – IV); sulle iniziative volte ad assicurare un’univoca applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019, in materia di condizioni di non punibilità dell’aiuto al suicidio assistito (Misto – Azione+E.-Ri); sulle iniziative volte a implementare misure di controllo sanitario ai confini con la Slovenia e l’Austria, a tutela della salute dei cittadini del Friuli Venezia Giulia (Molinari – Lega); sulla carenza di organico di medici e infermieri presso i punti di pronto soccorso (Lollobrigida – FdI).

