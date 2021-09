(AGENPARL) – mer 08 settembre 2021 Camera dei Deputati Comunicato

Ufficio stampa 8 settembre 2021

Oggi question time con i ministri Carfagna, Brunetta e Giorgetti

Si svolge oggi, mercoledì 8 settembre alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in

diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento.

La ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, risponde a

interrogazioni sulle iniziative per il rilancio infrastrutturale ed economico della

Calabria (D’Ettore – CI); effetti sulle realtà imprenditoriali e sul mercato del lavoro

nel Mezzogiorno in relazione all’introduzione del reddito di cittadinanza

(Lollobrigida – FdI);

Il ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, risponde a

interrogazioni sulle iniziative volte a favorire il lavoro agile nelle pubbliche

amministrazioni (Alaimo – M5S); sulle iniziative per un cambiamento dei modelli

organizzativi del lavoro nella Pubblica Amministrazione, in linea con le

caratteristiche del lavoro agile (Prestigiacomo – FI);

Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, risponde a una

interrogazione sullo stato di attuazione della legge n. 208 del 2015 relativa alle

cosiddette società benefit e iniziative normative volte a prevedere benefici fiscali a

favore di tali società (Colucci – Misto-Nci-Usei-Rin. Adc); sulle iniziative volte alla

salvaguardia del patrimonio industriale e della rilevanza occupazionale di Acciai

speciali Terni (Verini – PD); sulle soluzioni relative al personale prospettate dalla

nuova compagnia di bandiera Ita (Fassina – LeU); sull’attuazione degli strumenti di

sostegno alle attività economiche chiuse a causa delle misure restrittive relative

all’emergenza Covid, con particolare riferimento alle discoteche e alle sale da ballo

(Molinari – Lega); sulle iniziative volte alla revisione della normativa comunitaria in

materia di aiuti a finalità regionale a favore delle grandi imprese, anche alle luce dei

rischi di delocalizzazione relativi agli stabilimenti Sevel di Atessa in Abruzzo

(D’Alessandro – IV).

Com4295qt

