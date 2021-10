(AGENPARL) – ven 08 ottobre 2021 Oggi inaugurazione Vaporetto Rosa

Questa mattina, venerdì 8 ottobre, alle ore 11, il Vaporetto Rosa di Alilaguna salperà da piazzale Roma (ai piedi del ponte di Calatrava dal lato stazione ferroviaria) per il suo viaggio inaugurale attraverso il Canal Grande con destinazione Ca’ Farsetti, dove arriverà per le ore 11.30 circa. Qui si svolgerà la cerimonia di inaugurazione con taglio del nastro alla presenza della presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano.

L’iniziativa si colloca tra le attività di sensibilizzazione previste per l’Ottobre Rosa, mese mondiale della prevenzione del tumore al seno.

Il Vaporetto Rosa, che quest’anno è elettrico, dopo l’assenza del 2020 tornerà a solcare per tutto ottobre le acque della Città Metropolitana per divulgare il messaggio di prevenzione tumorale. A bordo alcuni volontari delle associazioni cittadine risponderanno a dubbi e interrogativi dei cittadini. Un progetto sostenuto dall’Ulss 3 Serenissima, dal Comune di Venezia e dall’associazione LILT, da sempre impegnata nella lotta al tumore.

Venezia, 8 ottobre 2021

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

🔊 Listen to this