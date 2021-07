(AGENPARL) – mar 20 luglio 2021 OGGI CONFERENZA STAMPA FORZA ITALIA SU GREEN PASS E CAMPAGNA VACCINAZIONE

Oggi, alle ore 11.45, presso la sede nazionale di Forza Italia, in via in Lucina, 17, a Roma, il coordinatore nazionale del partito, Antonio Tajani, incontrerà i giornalisti per parlare di Green Pass e campagna vaccinazione. Interverranno i capigruppo di Senato e Camera, Annamaria Bernini e Roberto Occhiuto, e il vice presidente della Camera, nonché responsabile del dipartimento Sanita’ del movimento azzurro, Andrea Mandelli.

