gio 15 luglio 2021 Oggi a Ca' Farsetti conferenza stampa di presentazione di "Barch-in"

Oggi, venerdì 16 luglio, alle ore 12.30, a Ca’ Farsetti, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione di “Barch-in”, drive-in italiano in barca. L’evento si svolgerà all’Arsenale di Venezia, dal 24 luglio al 1° agosto, nell’ambito delle iniziative per i 1600 anni della fondazione di Venezia.

Tutti i film presentati saranno infatti legati alla città o ad alcune delle sue caratteristiche principali come il legame con il viaggio per mare, l’Adriatico e il rapporto quotidiano con l’acqua.

Alla conferenza stampa interverranno l’assessore al Turismo Simone Venturini, il direttore operativo di Vela, Fabrizio D’Oria, un rappresentante della Marina Militare. Presenti inoltre Nicola Scopelliti ideatore cinema ‘Barch-in’ e Maria Parisi in rappresentanza di Fems du cinema.

Venezia, 16 luglio 2021

